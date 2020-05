»Sedaj še ne vemo, ali sprostitveni ukrepi učinkujejo«

Sto smrtnih žrtev koronavirusa

Skupno število umrlih s covidom-19 je v Sloveniji z eno novo smrtjo v četrtek doseglo število 100. Opravili so 1049 testiranj in pri tem potrdili eno novo okužbo z novim koronavirusom.

Beović: Šele z ukrepi konec marca se je krivulja obrnila

Bojana Beović. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Černač: Kriza kliče k prenovi institucij

Zvonko Černač. FOTO: Blaž Samec/Delo

O aktualnem dogajanju v zvezi z novim koronavirusom danes govorijo minister, pristojen za kohezijsko politiko,, vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravjeter vladni govorecPričeli so ob 11. uri, izjave prenašamo v živo.Vodja svetovalne skupine Bojana Beović je rekla, da se stanje v Sloveniji umirja in da število okužb pada skladno z ukrepi. »Vedeli smo, da s temi ukrepi ne moremo živeti dolgoročno,« je rekla. »Šele z ukrepi konec marca se je krivulja obrnila. Povsod po svetu je zamik med ukrepom in učinkom. Ta učinek se pokaže nekje od enajst do trinajst dni kasneje. Tudi sedaj še ne moremo vedeti, ali sprostitveni ukrepi učinkujejo in ali bomo z njimi lahko nadaljevali.«Pravi, da smo še vedno v testnem obdobju. »Dokazati moramo, da lahko širjenje zaustavimo brez državne prisile. Še vedno lahko pričakujemo skrite žepe, ki se lahko z druženjem ljudi spet povečajo.«»Na področju porabe evropskih sredstev smo sodelovali z ostalimi resorji, predvsem pri infrastrukturnih in okoljskih vprašanjih. Razvojni cikel bo treba načrtovati z vsemi viri, zato se ne smemo zanašati samo na evropska sredstva,« je povedal Černač. »Izvajanje evropske kohezijske politike je pod strogimi formalnimi pravili in s pretirano birokratizacijo. To je razumljivo, še posebno, ker tisti, ki daje več kot prejme, pričakuje zagotovilo, da bodo sredstva namensko porabljena.«Sredstva bodo namenili za gospodarstvo, zdravstvo, šolstvo, razvoj ... »Postopki pri porabi likvidnostnih sredstev se morajo poenostaviti, da bodo vsaj podjetja čim prej prišla do pomoči.«Članice EU nikoli niso bile pred takšno preizkušnjo kot danes. »Povezanost ljudi je večja kot kadarkoli do sedaj, kriza pa kliče k prenovi institucij. Evropska unija, ki smo jo poznali včeraj, ni ista, kot je danes. In takšna, kot je danes, ne bo jutri,« je rekel.