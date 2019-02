Predstavitev Preka in Pavlihe v senci očitkov

Miro Prek: »Moti me, da odgovarjam na govorice.« FOTO Roman Šipić

V pričakovanju novih izzivov

Ljubljana – Poslanci bodo prihodnji teden odločali o imenovanju Marka Pavlihein Mira Preka na položaj sodnika splošnega sodišča EU v Luksemburgu. Med javno predstavitvijo svojih dosedanjih kariernih uspehov se ne eden ne drugi nista mogla ogniti očitkom zoper Preka o domnevnem nasilju nad nekdanjo sodelavko.»Kot sodnik in javna oseba sem na to dolžan odgovoriti, a moti me, da odgovarjam na govorice. Tu nastopam z imenom in priimkom, s tem, kar sem v dosedanji karieri dosegel. In to je tudi najboljše priporočilo za nadaljevanje postopka in mojo kandidaturo,« je v odzivu na očitke o nasilju povedal dosedanji sodnik na splošnem sodišču EU Miro Prek, ki se poteguje še za en mandat.Anonimno pričevanje nekdanje sodelavke, s katero je leta 2015 imel nekajmesečno razmerje, je v torek objavila TV Slovenija. Kot je dejal med predstavitvijo, je šlo za nesporazum. »Razrešili smo ga v krogu tistih, ki smo bili vanj vključeni – moja soproga, jaz, njen soprog in ona,« je še pojasnil.Pravi, da je o obtožbah včeraj obvestil tudi svoje nadrejene – predsednika sodišča EU Koena Lenaertsa in predsednika splošnega sodišča Marca Jeagerja. »Povedala sta mi, da podpirata mojo kandidaturo in da bomo izvedli interni postopek, s katerim bomo izvedeli, kaj se je dejansko zgodilo.«Koalicijske stranke, ki imajo skupaj 43 glasov, so že sprejele odločitev, da bodo pri podpori dveh kandidatov za sodniški mesti upoštevale mnenje sodnega sveta – ta je v prvi vrsti podprl Preka in Pavliho, v drugi pa izrednega profesorja Klemena Podobnika in mag. Sašo Senico –, o obtožbah zoper Preka pa (še) niso razpravljale. V Levici odgovarjajo, da odločitve še niso sprejeli in da bodo o njej najprej obvestili kandidate. Sprejeli je niso niti v SDS, NSi in SNS.Predlog za izvolitev Marka Pavlihe in Mira Preka bo danes obravnavala mandatno-volilna komisija, poslanci pa bodo o njiju dokončno odločali prihodnji teden. Takrat bosta potrebovala 46 glasov. Po morebitni potrditvi novega kandidata – torej Marka Pavlihe – čaka še zaslišanje pred odborom v Bruslju, medtem ko naj bi bila potrditev za Preka, ki na sodišču deluje že dvanajst let, le formalnost. Pavliha je danes zatrdil, da njegova neodvisnost ni vprašljiva, saj ni član nobene stranke, ob morebitnem imenovanju pa naj bi svoje naloge opravljal v duhu negovanja temeljnih vrednot EU, kot sta človekovo dostojanstvo in svoboda. Za Preka je dejal, da ga spoštuje kot vrhunskega pravnika in da zato še vedno uživa njegovo popolno zaupanje.Prek je v predstavitvi svojega dosedanjega dela na sodišču dejal, da izzivov za prihodnost ne manjka – septembra se namreč zaključuje reforma sodišča, v skladu s katero je vsaka članica dobila še eno sodniško mesto. »Sodišča, ki ga sestavlja 56 sodnikov (v primeru brexita 54), ni mogoče voditi na enak način kot sodišča z 28. Povečanje števila sodnikov zahteva nove organizacijske in druge ukrepe. Nekaj izkušenj na tem področju imam in vesel bom, če jih bom lahko dal na razpolago,« je povedal.