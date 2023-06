Predstavnik papeža s Pirc Musarjevo in Golobom

Koper je danes obiskala visoka delegacija Svetega Sedeža, na čelu z vatikanskim državnim tajnikom Pietrom Parolinom, predstavnikom papeža Frančiška, ki se je na povabilo Slovenske škofovske konference udeležila medreligijskega srečanja, namenjenega dialogu in miru na Balkanu. Foruma so se udeležili tudi predstavniki evangeličanske, pravoslavne in muslimanske veroizpovedi. Ob robu dogodka se je kardinal Parolin srečal tudi s slovenskim državnim vrhom – predsednico države Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom. Sestal pa se je tudi z Metko Zorc, predstavnico MC Medicor, centra za kirurgijo srca in ožilja.

»Mir tebi, Evropa! Mir tebi, Balkan!« je slogan foruma, ki so si ga v Slovenski škofovski konferenci zamislili, da bi utrdili zavezanost k dialogu in miru v tem prostoru, ki so ga tako v zgodovini kot tudi danes zaznamovali medetnični in medversko konflikti. Organizatorji menijo, da dogodki na Kosovu kažejo, da je zdaj pravi čas za obnovitev te zaveze. Od katoliških kardinalov do pravoslavnih metropolitov in muslimanskih muftijev si je bilo edinih, da morajo verski voditelji dati zgled v tem, da spoštujejo različnost med sabo, a se vseeno srečajo in pogovarjajo. Podčrtali so, da zavračajo vsakršno nestrpnost in verski ekstremizem, vojne pa so v nasprotju z božjo voljo in človeštvom. Sprejeli so tudi skupno deklaracijo, s katero želijo okrepiti in širiti to zavezanost k dialogu in miru in preprečevati konflikte.

Pomembni so pozitivni zgledi

Kardinal Parolin je poudaril, da so zelo pomembni konkretni pozitivni zgledi sobivanja in miru, vendar vselej obstaja nevarnost, da jih izničijo negativne sile, napetosti in nasprotovanja. Izpostavil je tudi, da je Balkan s strani vatikanske politike deležen posebne pozornosti. Tik pred prihodom v Slovenijo pa se je Parolin sestal z volokolamskim metropolitom Antonijem, odgovornim za zunanje odnose moskovskega patriarhata, s katerim sta v tem občutljivem obdobju prav tako govorila o tem, kako lahko obe cerkvi prispevata k miru.

Kardinal Pietro Parolin je prišel kot predstavnik papeža Frančiška. FOTO: Nataša Čepar

Po besedah ljubljanskega pomožnega škofa Antona Jamnika, predstavnika organizatorjev koprskega foruma, v samostojni Sloveniji takšnega srečanja še ni bilo. »Prišel je zastopnik carigrajskega patriarha Bartolomeja, predstavniki srbske in makedonske pravoslavne cerkve, evangeličanske cerkve, bratje muslimani in visoki predstavniki katoliške cerkve,« je naštel. Kot je podčrtal, se je od vseh slišal glas sodelovanja in že samo to, da so se zbrali visoki predstavniki različnih veroizpovedi, je dalo izjemno močno sporočilo. S Forumom, ki je bil po njegovih besedah z vseh strani izjemno dobro sprejet, nameravajo nadaljevati tudi v prihodnje. »Predpogoj za mir je zagotovitev pravičnosti; ta je težko dosegljiva, zato je treba predvsem veliko strpnosti, ki pa jo je treba vzgajati,« pa je dejal koprski škof Jurij Bizjak.

Od konfliktov do skrbi za zdravje

V popoldanskih urah so se v Taverni, ob koprski promenadi, srečali mladi različnih verskih skupnosti, ki so se predstavili s kulturnim programom ter povezali v meditaciji in prošnji za mir.

V Kopru se je odvil medreligijski forum za mir na Balkanu. FOTO: Nataša Čepar

Vatikanski državni tajnik Parolin pa se je po forumu srečal najprej s slovensko predsednico Natašo Pirc Musar, ki se je tudi udeležila samega zborovanja, potem pa tudi s predsednikom vlade Robertom Golobom. Tema pogovorov so bili tudi razmere na Zahodnem Balkanu in vojna v Ukrajini. Kardinal se je poleg tega srečal tudi z Metko Zorc, zastopnico MC Medicor, v katerem ima lastništvo tudi ljubljanska nadškofija. MC Medicor namerava širiti svojo dejavnost v Izoli, prav tako pa se pripravlja na odprtje rehabilitacijskega centra v Piranu.