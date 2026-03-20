Predstavniki civilne družbe s protestom pozivajo k udeležbi na volitvah

Udeleženci protestnega predvolilnega shoda Na volitve!, ki ga med drugim pripravljajo iniciativi Glas ljudstva in Brez strahu ter Inštitut 8. marec, so se zbrali na Trgu Republike in zatem na drugih točkah v prestolnici. Pozivajo k udeležbi na nedeljskih volitvah v DZ, saj se po njihovem mnenju med volivci širi apatija, določeni politični akterji pa krepijo dvom v legitimnost volitev.

FOTO: Matej Družnik

Zbrani so na Trg Republike postavili »spomenik« tuji zasebni obveščevalni agenciji Black Cube, družbo pa so jim delali tudi kartonasti Donald Trump, Benjamin Netanjahu, Viktor Orban in Janez Janša. Slednji je v rokah držal plakat, s katerim se »zavzema« za korupcijo, represijo in sovraštvo.

Volitve so in morajo ostati praznik demokracije, odgovornost državljanov pa je, da izvolimo prihodnost, ki jo želimo, so organizatorji shoda navedli v vabilu na shod. Ob tem so poudarili, da imajo volivci izbiro in da niso vse politične stranke iste. Volivci naj zato izberejo tiste, ki so jim po vrednotah in programih najbližje.

S shodom želijo izraziti nasprotovanje vsakemu vpletanju tujih akterjev v tek in rezultat volitev ter vzbujanju dvoma v njihovo legitimnost in zakonitost. Hkrati pa želijo izraziti nasprotovanje korupciji, klientelizmu in prisvajanju skupnega. »Da bi zaustavili razgradnjo skupnega, potrebujemo suvereno državo, ki ni naprodaj ne tujim ne domačim interesnim skupinam,« so izpostavili.

V Inštitutu 8. marec so sicer dopoldne na novinarski konferenci opozorili, da je cilj operacij tuje zasebne obveščevalne agencije Black Cube v zadnjih 24 urah pred volitvami, tako kot v drugih državah, ustvariti paniko in pritisk na volitve, ko se druga stran zaradi spoštovanja pravil in volilnega molka ne more več enakovredno odzivati.

Tako pričakujejo kršitve volilnega molka, objavo novih obremenjujočih posnetkov in aktivacijo spletnih vplivnežev.

»To je učbeniški primer manipulacije, zavajanja ljudi in avtoritarnega poseganja v volitve,« je dejala direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač. Filozof in profesor Boris Vezjak pa je ocenil, da dogajanje zadnjega tedna ni osamljen incident, ampak del širšega vzorca političnega delovanja SDS.

Udeležence shoda na različnih točkah nagovarjajo različni intelektualci. Napovedani so bili filozofinja in sociologinja Renata Salecl, okoljska aktivistka in avtorica Jasmina Jerant, pianist in skladatelj Matic Štemberger, igralka Draga Potočnjak, pravnik in kriminolog Dragan Petrovec, antropologinja in pisateljica Svetlana Slapšak ter nekdanji minister za zdravje in civilno-družbeni aktivist Dušan Keber.