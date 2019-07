Predstojnik prof. dr. Klokočovnik zapušča UKC in odhaja v Beograd

Prof. dr. Tomislav Klokočovnik, predstojnik oddelka za srčno kirurgijo v UKC Ljubljana in kirurg, ki je v UKC operiral na tisoče bolnikov, lani 400 najzahtevnejših, bo poslej operiral srbske bolnike. V ponedeljek je dal roko za sodelovanje direktorju Inštituta Dedinje v Beogradu, prof. dr. Miroslavu Bojiću.



Prof. Bojić je ob tem dejal, da je zaradi prihoda vrhunskega slovenskega kirurga srečen in Klokočovnika primerjal z nogometno zvezdo Maradono. "V veliko čast mi je, da sem v naše strokovne vrste pripeljal veliko ime kardiovaskularne kirurgije," je dejal Bojić.



Inštitut Dedinje opravi več kot 2000 operacij srca letno, UKC Ljubljana okoli 1000. Klokočovnik bo prenesel v Beograd znanje najzahtevnejših operacij, ki jih v Srbiji še ne izvajajo, med drugim lastno tehniko operacije srca z minimalnim rezom. Doslej so se kirurgi z vsega sveta učili te tehnike v Ljubljani, od jeseni naprej bodo šli v Beograd. Slovenski bolniki bodo izgubili, srbski pridobili.



Spomnimo, da se je osem srčnih kirurgov in trije kardiologi v začetku februarja letos podpisali pod kritično pismo proti Klokočovniku, v katerem so zahtevali njegov odstop svojega predstojnika. Svoje nezadovoljstvo so strnili v šest točk.



Na prvem mestu so bile številne neplačane nadure, ki jih morajo kirurgi velikokrat tudi nepričakovano opraviti, kar močno ovira njihovo družinsko življenje, predstojniku očitali, da preveč dela, opozarjali na težave zaradi pomanjkanja opreme na oddelku, predvsem da nimajo aparata za merjenje pretoka na koronarnih obvodih, kar je edini način za intraoperativno preverjanje delovanja obvodov na srcu. Zapisali so, da pogosto ni dovolj sredstev za izobraževanje zdravnikov, izobraževanja pa tudi niso enakomerno razporejena med zdravniki. Predstojniku so tudi očitali, da je kljub pomanjkanju denarja v zadnjih letih vgradil več kot 500 bolnikom brezšivne biološke zaklopke. Očitali so mu, da uporablja zaklopke perceval, ki so dražje od drugih bioloških zaklopk.



Klokočovnik je očitke zavrnil in povedal, da gre za sistemsko vgrajene zadeve. »Kot predstojnik sem v službi večinoma vsak dan od šestih zjutraj do večera, dodatno sem bil leta in leta 24 ur na dan na voljo za strokovne nasvete vsem svojim kolegom kirurgom,« je zapisal takrat v odgovoru vodstvu UKC.



Za brezšivne zaklopke perceval je pojasnil, da so jih začeli uporabljati v času prejšnjega predstojnika prof. dr. Boruta Geršaka, ceno pa jim je uspelo znižati s 15.000 na šest tisoč evrov. Samo te zaklopke omogočajo minimalni »ljubljanski pristop«. Če bi prešli na katero izmed drugih zaklopk, bi morali bolnikom prerezati prsni koš, kar bi bilo s sedanjim znanjem nedopustno in etično sporno, je zapisal.



Šest dni po pismu se je Klokočovnik odločil, da bo zapustil UKC. Prenehal je operirati in odšel na dopust. Doslej je operiral drugod po svetu, zdaj pa se odločil za redno delo v Beogradu.