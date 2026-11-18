Obvezni zdravstveni prispevek, ki zdaj znaša 39,36 evra, se, po veljavni ureditvi, enkrat na leto uskladi z rastjo povprečne bruto plače v državi. Po okvirnih izračunih to pomeni, da bodo zavarovanci od 1. marca plačevali približno 43 evrov. Izrednega dviga, ki ga je predlagal upravni odbor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), na 48,6 evra, pa ne bo, zagotavlja zdravstveni minister Tadej Ostrc, ki pričakuje, da bo ZZZS manjkajoči denar našla z boljšim upravljanjem. Upravni odbor ZZZS je kot enega od načinov za krpanje luknje v zdravstveni blagajni – kljub že načrtovanim racionalizacijam, ukrepom za obvladovanje odhodkov in prenosu dela plačil v 2027 bo imela približno 136 milijonov evrov nepokritega primanjkljaja – predlagala, da bi se obvezni zdravstveni prispevek ob ...