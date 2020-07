Predvideno zaostrovanje nadzora

Ljubljana – Ob predlagani zakonodajni podlagi za zaostrovanje nadzora nad posamezniki, okuženimi s sars-cov-2, in tistimi, ki jim je bila odrejena karantena, se zdi koalicija ob ponovnem povečevanju števila okuženih vse bolj enotna glede ukrepov, medtem ko so v opoziciji skeptični. Njihova dopolnila je ob obravnavi zakonodajnega paketa prihodnji teden gotovo pričakovati, a vprašanje je, ali bodo z njimi prepričali še katero od koalicijski strank, ki včeraj (še) niso bile pripravljene na komentarje.»Predlog vlade razumemo kot še enega izmed poskusov izvajanja nadzora nad prebivalci pod pretvezo skrbi za zdravje in omejitve ...