Predvidoma na sporedu: razreševanje

Predsednik programskega sveta RTV Slovenija Peter Gregorčič je odgovoril, da bo pobudo za razrešitev Andreja Graha Whatmougha, generalnega direktorja, ki ga na Kolodvorski tako kot vse na tem položaju imenujejo kar general, predvidoma uvrstil na prvo naslednjo sejo programskega sveta.

Dan po tem, ko smo ju na Delu spraševali, kako se bo končal omenjeni postopek, je Grah Whatmough vendarle odgovoril na pobudo za razrešitev. Gregorčič pravi, da je bil o tem, da je odgovor prispel v vložišče RTV Slovenija v petek, 6. januarja, obveščen ta teden in da je na pobudo odgovoril pravočasno.

Zaradi direktorjeve enomesečne odsotnosti – neuradno bolniške – so mu pobudo za razrešitev, v kateri mu očitajo predvsem odgovornost za nastale katastrofalne razmere, vročili šele 30. decembra, ko mu je po uveljavitvi sprememb zakona o RTV Slovenija že prenehal mandat in je postal vršilec dolžnosti. »Zdravorazumsko gledano, ga s tega položaja ni več mogoče razrešiti, ker ni več generalni direktor,« je na dan uveljavitve novele komentiral Peter Gregorčič, predsednik programskega sveta, a dejal je tudi, da je vsak odprt postopek treba tako ali drugače končati.

Kdaj naj bi sklical sejo, nam včeraj Gregorčič ni odgovoril. Tako ostaja nerešeno vprašanje, ali bo ta sklicana še pravočasno, bodo programski svetniki sploh lahko glasovali o razrešitvi in koliko glasov imajo v žepu predlagatelji. Pod pobudo jih je podpisanih 12, za razrešitev pa je potrebna večina v za zdaj še 29-članskem programskem svetu, ki je do zdaj podpiral vodstvo, izbrano v času prejšnje Janševe koalicije.

Kršitve na TV Slovenija v času referenduma

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev Radiotelevizije Slovenija Marica Uršič Zupan je v odgovoru na pritožbo Mirovnega inštituta pritrdila, da je bila zasnova dveh referendumskih oddaj oziroma soočenj pred referendumom o noveli zakona o RTV Slovenija pristranska. S tem so bile kršene tako zakonske določbe kot poklicna merila RTV Slovenija.

Vključitev prej posnetih izjav oseb, ki so v veliki meri izražali mnenja in stališča proti zakonu v del oddaje, ki bi moral biti povsem nevtralen in nepristranski, je po njeni razsodbi porušila zahtevano nepristransko zasnovo oddaj.

Urednica in voditeljica oddaje je to napačno utemeljila kot zamenjavo za njena novinarska vprašanja.