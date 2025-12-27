SDS v vodstvu, Svoboda se krepi, pred vrati v parlament pa nepredvidljivo tesno

V letu 2025 in tri mesece pred parlamentarnimi volitvami se je oblikovala bipolarna struktura, kjer je na vsaki strani ena močna stranka, nosilka pola. Stranka SD je solidno utrjena nad parlamentarnim pragom, vse preostale stranke pa so v bližini nad oziroma pod parlamentarnim pragom, kar napoveduje nepredvidljivo predvolilno bitko.

Celotno leto 2025 je bila na vrhu SDS s precejšnjo prednostjo pred Gibanjem Svoboda. SDS je imela skozi leto podobno visoko podporo, medtem ko se je podpora Svobodi povečala predvsem v zadnjih dveh mesecih letošnjega leta. »SD se je ustalila na tretjem mestu, nato pa sledi šest strank, ki imajo možnost priti v parlament – Resni.ca, Levica, Demokrati, NSi in Prerod. Razlike med njimi niso statistično značilne,« ugotavlja Delov analitik Roman Zatler.