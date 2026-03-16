Predvolilne prisluhe naj bi SDS zagotovili izraelski zasebni agenti

»Vse predvolilne kampanje so intenzivne in v marsikateri predvolilni kampanji se dogajajo udarci pod pasom. Priča smo zgodovinskemu vmešavanju v slovensko demokracijo in napadu na slovensko suverenost. Ko so se pojavili posnetki s prisluhi in s posnetki, ki govorijo in nakazujejo na sume korupcije, sem jaz v teh posnetkih prepoznala prakse, ki se pojavljajo po tujini,« je kot uvod v novinarsko konferenco s predstavitvijo poročila o dejavnosti tuje obveščevalne agencije v Sloveniji pred parlamentarnimi volitvami povedala Nika Kovač, direktorica Inštituta 8. marec.

Raziskovalni novinar tednika Mladina Borut Mekina pa je nadaljeval predstavitev dejstev, do katerih se je doslej dokopal v zvezi s prisluhi, ki so že močno zaznamovali letošnjo predvolilno kampanjo, njihovo avtorstvo pa je bilo doslej le predmet špelukacij, ki so vodile tudi tujih akterjev.

Janez Janša se lahko pohvali s tesnimi vezmi z režimom izraelskega predsednika vlade Benjamina Netenajahuja. FOTO: X Janeza Janše

»Na brniškem letališču je konec novembra lani pristalo letalo hawker 800XP z registrsko označbo 4XCNZ. Gre za srednje velik reaktivec s prostorom za devet potnikov, ki je v lasti izraelske družbe Arrow Aviation, namenjene prevozom za posebne vladne operacije in zasebne naročnike,« je povedal Mekina in dodal, da je omenjeno letalo v Sloveniji pristalo vsaj trikrat, nazadnje 17. februarja letos. Vsakič pa je priletelo neposredno iz Tel Aviva.

22. decembra lani je omenjeno letalo pristalo v Ljubljani. »Na njem so bili štirje potniki, ki so šli naprej v Ljubljano. Odpeljali so se na naslov Trstenjakova ulica 8, kjer je sedež stranke SDS. Pred vilo jih je pričakal Janez Janša osebno,« je povedal Mekina.

Na podlagi pričevanj virov, ki morajo ostati anonimni, javnih podatkov in dostopnih informacij mu je uspelo identificirati dva od štirih potnikov. Prvemu je bilo ime Dan Zorella, drugemu je bilo ime Gioro Eilanda.

»Zorella je soustanovitelj in glavni direktor ene od največjih zasebnih obveščevalnih agencij, ki se imenuje Black Cube. Eilanda je generalmajor v pokoju, bivši šef izraelskega sveta za nacionalno varnost in dolgoletni svetovalec te iste organizacije, ki se imenuje Black Cube,« je še dodal Mekina.

Organizacija Black Cube je v zadnjih desetih letih postala znana po svojih zelo spornih akcijah, ki so jih izvedli za svoje naročnike. Ena izmed najbolj znanih je bila akcija, ki jo je plačal ameriški filmski producent Harvey Weinstein. V tej akciji so operativci z lažnimi identitetami sledili in snemali ženske, ki so ga obtožile spolnega nadlegovanja, da bi jih diskreditirali kot priče v kazenskem postopku.

Za Slovenijo pa so pomembne akcije podjetja Black Cube na Madžarskem v letih 2018 in 2022 pred njihovimi volitvami, kjer so se s podobnimi metodami kot zdaj v Sloveniji lotili njihovih nevladnih organizacij in novinarjev. Metode so bile tako rekoč vsepovsod identične – ustanovijo lažna podjetja, lažne profile in uporabljajo lažne telefonske številke, napadejo cilje. Po napadu pa vsi podatki izginejo, v javnost material distribuirajo anonimno.

Takšni prisluhi stanejo milijon evrov

»Čeprav gre za zasebno podjetje, je v preteklosti dokumentiranih kar nekaj primerov, kjer je vidna povezava z uradnim Izraelom,« je še ugotovil Mekina. Obiskovalci so se pred lanskim božičem pri Janši zadržali dve uri. Akcija, kot naj bi jo podjetje Black Cube izvedlo za stranko SDS v letošnji predvolilni kampanji, stane okoli milijon evrov.

»Black Cube je bil leta 2016 najet, da bi zbral kompromitirajoče gradivo o Lauri Kovesi, ki je bila takrat vodja romunskega antikorupcijskega urada, danes je pa šefica evropskega javnega tožilstva,« je glede zgodovine podjetja, s katerim sodeluje stranka SDS, povedal raziskovalec družbenih omrežij Filip Dobranić. V tem primeru so bili operativci Black Cube dejansko obsojeni. »Eden od obsojenih v tem primeru je bil tudi Dan Zorela, ki se je znašel v Ljubljani na sestanku pri Janši,« je še dodal. Dobil je 35-mesečno pogojno kazen in je vmes izraelskim preiskovalcem priznal, da je on osebno dal navodilo uslužbencem, naj vdreta v elektronski naslov gospe Kovesi.

»Vse to je nedopustna praksa posega v demokracijo in pomeni napad na suverenost naše države. Glede na odzive vseh ljudi se bo tukaj jasno videlo, kdo je demokrat in kdo ni,« pa pravi Nika Kovač, ki je Janezu Janši postavila nekaj vprašanj: »Zakaj si v Slovenijo pripeljal tajno izraelsko obveščevalno službo Black Cube? Kdo to plačuje? Komu si dolžen usluge in kaj te usluge pomenijo za Slovenijo?«

Če so plačani računi za storitve Black Cube, potem je lahko vse skupaj morda celo legalno. »Če pa računi niso plačani, pa je to po slovenski zakonodaji nezakonito dejanje, ker pomeni je pomoč stranki iz tujine v predvolilni kampanji po slovenski zakonodaji prepovedano,« je še povedal Mekina.