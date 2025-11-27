Predvolilni festival evropskih političnih strank v Ljubljani

»Hvala za vprašanje in skrb. Priprave na obisk predsedstva Evropske ljudske stranke (ELS) v Sloveniji potekajo odlično, novinarje pa bomo o vseh podrobnostih obvestili ob pravem času,« je o obisku največje politične skupine evropskega parlamenta v Sloveniji povedala Marta Osojnik, tiskovna svetovalka v ELS. Vseeno nam je uspelo izvedeti, da bo obisk predsedstva ELS, vključno z vodji nacionalnih delegacij, med 4. in 6. februarjem prihodnje leto. Pričakovati je, da bo prišla polovica od približno 45 vabljenih.

Prvi teden februarja bo Slovenija za nekaj dni postala neformalni sedež evropskega parlamenta, saj istočasno v Slovenijo prihajata tudi vrhova socialistov S&D in liberalcev Renew Europe. V Sloveniji se bodo takrat mudila vodstva vseh treh največjih političnih skupin v evropskem parlamentu.