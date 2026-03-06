  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    SDS zlorabil podobo Poldeta Bibiča. Njegova družina: to je nedopustno

    Slovenski prostor si zasluži politiko, ki spoštuje kulturo, ustvarjalce in dostojanstvo ljudi, so zapisali igralčevi sorodniki.
    Plakat, ki je prizadel tako Partljiča kot Bibičeve družinske člane. FOTO: Sašo Bizjak/Večer
    Plakat, ki je prizadel tako Partljiča kot Bibičeve družinske člane. FOTO: Sašo Bizjak/Večer
    R. I.
    6. 3. 2026 | 12:54
    6. 3. 2026 | 13:14
    3:33
    Predvolilna kampanja je doslej postregla z že nemalo incidenti in zlorabami, med drugim spomnimo na mrtve živali, obešene na plakatih Svobode, tokrat pa so na političnih plakatih zlorabili podobi iz filma Moj ata, socialistični kulak (iz leta 1988), ki je nastal na podlagi scenarija Toneta Partljiča po njegovi istoimenski komediji. Oglasili so se tako Partljič kot tudi potomci Poldeta Bibiča, ki je v filmu zaigral Jožeta Maleka. Malek se je, poleg Vanča, kot silhueta pojavil na predvolilnih plakatih.

    Ob silhuetah je napisano: »Zdaj je svoboda, zdaj moramo biti previdni, lahko te zaprejo za eno napačno besedo.« Na plakatu je kot naročnik navedena Slovenska demokratska stranka, Trstenjakova 8, Ljubljana, zraven pa je tudi QR koda s povezavo do spletne strani SDS oziroma obvestila o preglednosti političnega oglaševanja.

    Partljič: Puščica z desne strani

    Tone Partljič je, kot je zaokrožilo po medijih, zapisal, da »sta se očitno Malek in Vanč odločila v glavah neke stranke sodelovati v predvolilni propagandi, očitno pa poanta leti na Golobovo stranko Svoboda, kar pomeni, da je bila puščica izstreljena z ene od desnih strani,« je med drugim zapisal Partljič.

    Dejal je, da bo šel na volitve, a da se je že pred časom izločil iz političnih volilnih spopadov, s katerimi njegovo literarno delovanje noče imeti nič. »Če bi bili Slovenci podobni očitkom drug o drugem v predvolilni tekmi, si ne zaslužimo niti svoje države in še narodnosti ne.«

    Tone Partljič. FOTO: Jože Suhadolnik
    Tone Partljič. FOTO: Jože Suhadolnik

    Zapisal je, da je tovrstno dejanje žalitev za avtorja in literarno delo, »da ljudje s tako pametjo in sovraštvom do druge polovice volivcev uporabijo mojo komedijo, četudi obstaja zakon o avtorskih pravicah, za netenje sovraštva proti drugi stranki in drugače mislečim Slovencem«.

    Dodal je, da še ne ve, kaj bo storil, da bo zanj njegovo največje zadoščenje »če jih ne boste izvolili. Če kršijo moralo, zakone, kradejo stavke iz knjig že zdaj, kakšni bi šele bili, če bodo izvoljeni.«   

    Polde Bibič. FOTO: Igor Zaplatil
    Polde Bibič. FOTO: Igor Zaplatil

    Zloraba kulturne dediščine za cenene propagande

    »V družini Bibič odločno obsojamo uporabo podobe našega očeta in dedija Poldeta Bibiča, ki se je pojavila na nekaterih predvolilnih plakatih,« pa so se odzvali Poldetova hči Katarina Bibič ter vnukinji Nina Rakovec in Tina Eržen.

    »Polde Bibič je bil eden najvidnejših slovenskih gledaliških in filmskih igralcev, prejemnik najvišjih umetniških priznanj in ustvarjalec, ki je s svojim delom močno zaznamoval slovenski kulturni prostor. Takšna raba njegove podobe in umetniške zapuščine je zato nedopustna ter predstavlja zlorabo kulturne dediščine za potrebe cenene politične propagande,« so zapisali. Kot so pojasnili, družina za uporabo njegove podobe v omenjenem kontekstu ni dala nobenega soglasja ali dovoljenja.

    Slovenski prostor si zasluži politiko, ki spoštuje kulturo, ustvarjalce in dostojanstvo ljudi. Zato ne bomo nikoli dopustili, da spomin na našega očeta in dedija postane orodje političnih manipulacij in razpihovanja sovraštva, so še zapisali.

    Volitve 2026zlorabakampanjaPolde Bibič

