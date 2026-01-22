Predvolilni program: SD stavi na mir, razvoj in blaginjo

Konferenca SD bo danes sprejela volilni program stranke za obdobje 2026–2030 z naslovom Dogovor. Za mir, razvoj in blaginjo, ki razkriva tri ključne vsebinske poudarke strankinega programa. Koliko socialdemokratskega vsebuje program SD, ki je kot prva od parlamentarnih strank predstavila volilni program?

Osrednja vsebinska tema letošnjih volitev, kot kažejo dosedanje razprave, bodo davki. V SD napovedujejo sprejetje celovite davčne reforme, s katero želijo davčno razbremeniti tiste, ki živijo od svojega dela, in pravično obdavčiti premoženje. Davčna reforma pa je z vidika javnofinančnih prihodkov zasnovana kot nevtralna operacija. V programu so se zavzeli za višjo obdavčitev vsega premoženja, ne samo nepremičnin, po principu tisočink, ter za hkratno razbremenitev obdavčitve dohodnine delavskega in srednjega razreda.