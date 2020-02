Predvolilni vrvež na zdravniški zbornici

Ženski dvoboj



Iskanje podpore

8.000

evrov bruto znaša plača predsednika in se financira iz članstva

Ljubljana – Spomladi bodo na zdravniški zbornici izbirali novega predsednika in poslance. Čas za vložitev kandidatur je do 15. aprila. Znano je, da se bo za ponoven predsedniški mandat potegovala Zdenka Čebašek Travnik , kandidaturo je napovedala tudi infektologinja. Nekdanja predsednica zbornice in družinska zdravnicaodločitve o tem še ni sprejela.Možna kandidata za predsedniški položaj sta še, strokovni direktor Interne klinike UKC Ljubljana, ter predstojnik Inštituta za sodno medicino. Prvi se na vprašanje v zvezi s tem še ni odzval, Balažic pa je za Delo dejal, da ne misli kandidirati: »Slišal pa sem, da me nameravajo nekateri člani predlagati, vendar kaj konkretnega o tem ne vem. Sem pred upokojitvijo in imam druge načrte.« Tudi zdravnikainne bosta kandidirala, čeprav bi ju nekateri radi videli na vodstvenem mestu.Sedanja predsednica zbornice je v bilten zbornice zapisala, da si prizadeva, da bi zbornica bila ter ostala močna in enotna in zaupanja vredna stanovska organizacija, ki svojim članom zagotavlja vsestransko oporo pri poklicnem delu in spopadanju s težavami v delovnem okolju. V njenem mandatu so okrepili ponudbo izobraževanj – predvsem tistih brez kotizacij, uvedli številne tečaje generičnih veščin in organizacije zdravstvene dejavnosti. Posebno skrb so namenili specializantom, spremenili način imenovanja nacionalnih koordinatorjev, olajšali pridobivanje kreditnih točk in močno posodobili informacijski sistem. Bojana Beović , protikandidatka Čebašek Travnikove je že aktivirala spletno stran in objavila program, ki za zdravnike in zobozdravnike pokriva večino pomembnih tem. Program po njenih besedah izraža le nekatere od načrtovanih aktivnosti, o drugih in drugačnih pa se bodo dogovorili skupaj. Zdravniška zbornica naj po besedah Beovićeve postane prva misel zdravnikom in zobozdravnikom, ki potrebujejo podporo in pomoč.Regijski odbori posameznih že določajo volilne enote in razporeditev poslanskih sedežev v regijah. Dokončni seznami bodo predvidoma objavljeni na začetku marca. Nato bo sledilo sklicevanje volilnih zborov volilnih enot.Na njih bo potekalo kandidiranje za poslance skupščine (opcijsko pa tudi za predsednika zbornice): kandidati za poslance bodo tu lahko pridobivali podpise članov svojih volilnih enot v podporo svojim kandidaturam. Za poslanca 90-članske skupščine pa lahko kandidira vsak član volilne enote, katerega kandidaturo predlaga vsaj deset članov volilne enote. Za predsednika zbornice lahko kandidira vsak član zbornice, ki ga je predlagalo najmanj petdeset zdravnikov ali najmanj trije regijski odbori ali izvršilni odbor.Spomnimo, Čebašek Travnikova se je na predsedniški položaj zavihtela leta 2017. V drugem krogu volitev je protikandidata Andreja Možino premagala za tri odstotke oziroma 86 glasov . Uradno se ji bo mandat iztekel 13. februarja. Čeprav uradno traja štiri leta, se volitve po statutu opravljajo vsaka štiri leta, zato se bo morala Čebašek Travnikova, če ne bo ponovno izvoljena, nekoliko predčasno posloviti. Lahko se zgodi, da predsednik v prvem krogu ne bo izvoljen ali kvorum (50-odstotna volilna udeležba) ne bo dosežen in v tem primeru bo ostala na položaju, dokler volitve ne bodo uspešno zaključene.