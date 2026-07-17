Pregon korupcije na visoki ravni je v Sloveniji izjema

»Čeprav potekajo nekatera prizadevanja za okrepitev zmogljivosti državnih tožilstev, so bili sprejeti le omejeni dodatni ukrepi za zagotovitev doslednega izvajanja preiskav, kazenskih pregonov in pravnomočnih sodb v primerih korupcijskih kaznivih dejanj,« ugotavlja evropska komisija v letošnjem poročilu o vladavini prava v Sloveniji.

Med področja z visokim tveganjem sodijo veliki infrastrukturni projekti in zdravstveni sektor. Do marca letos je državno tožilstvo obravnavalo štiri nove primere korupcije na visoki ravni poleg dveh že obstoječih. Opozarjajo, da je bila lani izrečena ena sodba v primeru korupcije na visoki ravni. To je šele druga sodba te vrste od leta 2020.