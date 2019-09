Pregon zaradi 19 let starih poslov

Nekdanje vodstvo Ladjedelnice Izola – Roman Krejačič, Dimitrij Živec in Marino Mohorčič – je obtoženo oškodovanja podjetja za pol milijona evrov s sklepanjem fiktivnih poslov s predstavnikom naročnika luksuzne jahte, britanskim poslovnežem Alexandrom Drinkwatersom. Zadeva sicer sega 19 let nazaj, ko so v izolski ladjedelnici gradili 40 milijonov evrov vredno jahto za šejka Združenih arabskih emiratov.Koprski kriminalisti so že pred desetletjem zaključili preiskavo domnevnega oškodovanja izolske ladjedelnice, ki naj bi jo celo za 2,5 milijona evrov pred skoraj dvajsetimi leti zagrešili nekdanji vodilni. Očitani znesek ...

