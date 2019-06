FOTO:Prehitra vožnja in zaviranje povzročata zastoje

Prihodnji do ponedeljka podaljšani konec tedna bo zaradi binkoštnih praznikov in počitnic v Nemčiji gneča na slovenskih cestah podobna, kot je bila pravkar minule dni. Zaradi vnebohoda in praznika v Avstriji ter posameznih nemških zveznih deželah je bil gost promet sicer napovedan in pričakovan, ker pa je šlo še za prvi lep vikend po dveh mesecih, je tudi pol Slovenije preverjalo temperaturo morja, olje na ogenj pa so na primorski avtocesti prilile delovne zapore in nesreče, ki prometa niso ustavile samo na avtocesti, temveč tudi na vzporedni glavni državni cesti.Barbara Janežič iz Prometno-informacijskega centra (Pic) ne ...