Vsak deseti mladostnik: Pogosto me tepejo, odrivajo ali mečejo stvari vame

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v prvi polovici avgusta objavila analizo več raziskav o dolgotrajnih posledicah telesnega kaznovanja otrok. Po ocenah Unicefa je več kot 1,2 milijarde otrok vsako leto izpostavljenih telesnemu kaznovanju, včasih še pogosteje majhni otroci, stari od dve do štiri leta, kot tisti starejši od štirih let.

V študiji, ki je bila v Sloveniji izvedena lani, je sodelovalo 1059 mladih, starih od 16 do 24 let. Med vprašanimi jih je 8,9 odstotka dejalo, da jih je starš ali druga odrasla oseba v gospodinjstvu »pogosto tepla, grobo odrinila ali vrgla kaj vanje«. »Starejše generacije so bistveno pogosteje poročale o telesnem nasilju v otroštvu kot mlajše generacije, kar nakazuje, da se v Sloveniji dolgoročno krepi trend zmanjševanja telesnega kaznovanja otrok. Kljub temu pa skoraj desetina današnjih mladih še vedno poroča o pogostem telesnem nasilju v otroštvu, kar potrjuje, da problem še ni izkoreninjen,« je za Delo dejala prof. dr. Metka Kuhar.

