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    Predstavitvena informacija  |   Slovenija

    Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

    Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
    FOTO: Mega M
    Galerija
    FOTO: Mega M
    Promo Delo
    22. 6. 2026 | 09:03
    7:40
    A+A-

    Pri podjetju Emil Frey so zato sklenili sodelovanje s priznanim slovenskim podjetjem Mega M z blagovno znamko MegaTel in skupaj ponudili brezhibno izkušnjo prehoda na električno mobilnost.

    Pametna domača polnilnica MegaTel ni zgolj naprava za polnjenje vozila, temveč sistem za upravljanje energije. Uporabniku omogoča samodejno polnjenje v najugodnejših terminih, nižje stroške elektrike, boljši izkoristek sončne elektrarne in manjšo obremenitev elektroenergetskega omrežja. FOTO: Mega M
    Pametna domača polnilnica MegaTel ni zgolj naprava za polnjenje vozila, temveč sistem za upravljanje energije. Uporabniku omogoča samodejno polnjenje v najugodnejših terminih, nižje stroške elektrike, boljši izkoristek sončne elektrarne in manjšo obremenitev elektroenergetskega omrežja. FOTO: Mega M
    Če razmišljate o nakupu električnega vozila (EV), boste verjetno želeli namestiti tudi domačo polnilnico. Tako boste lahko baterijo vozila priročno napolnili, medtem ko je vaše vozilo parkirano doma. Pri podjetju Emil Frey Slovenija so za najboljšo uporabniško izkušnjo tudi za kupce vozil, ki prvič prehajajo na elektromobilnost, naredili še korak dlje. Sklenili so partnerstvo s slovensko blagovno znamko MegaTel. Skupni cilj je kupcu električnega vozila ponuditi celovito rešitev, v kateri električno vozilo ni več ločen produkt, temveč del integriranega ekosistema, ki zajema tako polnjenje doma ali v službi kot tudi na poti.

    Tomaž Kukovec, direktor poprodaje in nadomestnih delov za znamke Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor in Peugeot, poudarja, da lahko s partnerjem MegaTel kupcu ponudijo preverjeno rešitev »na ključ«, kar pomeni manj skrbi, manj usklajevanja z različnimi izvajalci, primerjanju ponudb, odveč je tudi skrb glede delovanja polnilnice, saj ima dve leti garancije na polnilnico in vgradnjo. FOTO: Emil Frey
    Tomaž Kukovec, direktor poprodaje in nadomestnih delov za znamke Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor in Peugeot, poudarja, da lahko s partnerjem MegaTel kupcu ponudijo preverjeno rešitev »na ključ«, kar pomeni manj skrbi, manj usklajevanja z različnimi izvajalci, primerjanju ponudb, odveč je tudi skrb glede delovanja polnilnice, saj ima dve leti garancije na polnilnico in vgradnjo. FOTO: Emil Frey

    Svetovanje, uvajanje, montaža, podpora in garancija

    Kupci električnih modelov znamk Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor in Peugeot dobijo zanesljivo rešitev za domače polnjenje – od svetovanja in izbire ustrezne polnilnice do strokovne montaže in podpore. Tomaž Kukovec, direktor poprodaje in nadomestnih delov, pravi, da kupcem električnih vozil ob nakupu predstavijo vozilo in tudi način uporabe električne mobilnosti. »To vključuje organizacijo pregleda domače električne infrastrukture, strokovno montažo polnilnice na najbolj primerno lokacijo, testiranje sistema in tudi uvajanje uporabnika na polnjenje baterije električnega vozila. Ko kupec električno vozilo pripelje domov, že lahko opravi prvo polnjenje. Tako je prehod na električno mobilnost naraven in brez občutka dodatnih zapletov,« pravi Kukovec. Veliko kupcev električnih vozil se z električno mobilnostjo danes srečuje prvič, zato potrebujejo predvsem jasne informacije in občutek varnosti pri odločitvi.

    Cilj celotnega procesa je, da kupec dobi občutek enostavnosti in zaupanja – da ve, da je rešitev varna, učinkovita in pripravljena za dolgoročno uporabo. Enako pomembno je zavedanje, da sta urejena tudi servis in podpora. Polnilnica ima dve leti garancije na polnilnico in vgradnjo.

    Sistem MegaTel omogoča natančen nadzor porabe, sledljivost stroškov, generiranje podrobnih statistik in ločevanje polnjenj po posameznih uporabnikih ali vozilih. FOTO: Fiat
    Sistem MegaTel omogoča natančen nadzor porabe, sledljivost stroškov, generiranje podrobnih statistik in ločevanje polnjenj po posameznih uporabnikih ali vozilih. FOTO: Fiat

    Pametno upravljanje vpliva na manjši račun za elektriko

    Pri podjetju Mega M z blagovno znamko MegaTel kot slovenski ponudnik celovitih rešitev za elektromobilnost pravijo, da gre za 100-odstotni EU-izdelek – od polnilnice do v celoti v podjetju razvitega pametnega upravljanja polnilnice. Podjetje tesno sodeluje z raziskovalci Fakultete za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, kar zagotavlja najsodobnejše tehnične rešitve in visoko stopnjo zanesljivosti.

    To je še toliko bolj pomembno, ker pri domačem polnjenju ni pomembna le polnilnica, temveč njeno pametno upravljanje. To uporabniku omogoča nižje stroške električne energije, več avtomatizacije in bolj brezskrbno uporabniško izkušnjo. Sistem pametnega upravljanja samodejno prilagaja moč polnjenja trenutni porabi električne energije v objektu. Tako preprečuje preobremenitve električne napeljave, optimizira stroške elektrike tako, da se prilagaja novim omrežninskim razredom in maksimalno dovoljenim močem, hkrati pa omogoča učinkovito uporabo sončne elektrarne ali drugih energetskih virov. To je še posebej pomembno za podjetja in gospodinjstva z več električnimi vozili. Hkrati kupcu električnega vozila omogočajo takojšen dostop do več kot 600.000 polnilnih mest po Sloveniji in Evropi prek integriranih mobilnih rešitev in interoperabilnih omrežij.

    Pristop temelji na celoviti uporabniški izkušnji električne mobilnosti, ki ne vključuje zgolj prodaje vozila, temveč tudi svetovanje pri domačem polnjenju, servisno podporo, strokovno upravljanje baterijskih sistemov in razvoj storitev, ki uporabnikom olajšajo prehod na električni način mobilnosti. FOTO: Citroën
    Pristop temelji na celoviti uporabniški izkušnji električne mobilnosti, ki ne vključuje zgolj prodaje vozila, temveč tudi svetovanje pri domačem polnjenju, servisno podporo, strokovno upravljanje baterijskih sistemov in razvoj storitev, ki uporabnikom olajšajo prehod na električni način mobilnosti. FOTO: Citroën

    »Naša vizija je, da mora biti prehodu na električno mobilnost odvzeta vsa kompleksnost. Kupec naj dobi vozilo, polnilno rešitev in vso potrebno podporo na enem mestu – enostavno, zanesljivo in pripravljeno na prihodnost. Cilj sodelovanja z avtomobilskimi znamkami Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor in Peugeot, je, da kupec polnjenja ne dojema kot ločenega koraka, temveč kot naraven, preprost in skoraj neviden del vsakodnevne uporabe električnega vozila. Ker smo domači igralec, je odzivnost hitra in komunikacija enostavna,« pravijo pri podjetju Mega M.

    Vrhunska poprodajna podpora zagotavlja celovito lokalno podporo: ogled električne inštalacije na lokaciji kupca, strokovno svetovanje o optimalni postavitvi polnilnice, pomoč pri projektiranju in priklopu ter kontinuirano tehnično podporo. FOTO: Peugeot
    Vrhunska poprodajna podpora zagotavlja celovito lokalno podporo: ogled električne inštalacije na lokaciji kupca, strokovno svetovanje o optimalni postavitvi polnilnice, pomoč pri projektiranju in priklopu ter kontinuirano tehnično podporo. FOTO: Peugeot

    Čez noč se lahko baterija napolni za približno 270 do 350 kilometrov vožnje

    Najbolj smiselno je baterijo polniti ponoči, ko je elektrika cenejša, v gospodinjstvu pa deluje manj porabnikov elektrike. Električni avto z baterijo zmogljivosti 54 kWh se na 11-kW domači polnilnici napolni v približno 5 do 6 urah. Če se zaradi delovanja hišnih porabnikov moč polnjenja zniža na 7,4 kW, se čas polnjenja podaljša na približno 7,5 do 8,5 ure, baterija pa je kljub temu do jutra polna. V idealnih razmerah, pri povprečni porabi okoli 15,5 kWh/100 km, to pomeni približno 350 kilometrov dosega. V bolj zahtevnih razmerah, na primer pozimi ali pri večjih avtocestnih hitrostih, ko poraba naraste na okoli 20 kWh/100 km, pa je realni doseg približno 270 kilometrov. To je več kot dovolj za vsakodnevne potrebe povprečnega uporabnika električnega vozila v Sloveniji.

    FOTO: Jeep
    FOTO: Jeep

    Celovita uporabniška izkušnja električne mobilnosti

    Skupina Emil Frey Slovenija je eden najdlje prisotnih in najpomembnejših ponudnikov električne mobilnosti v Sloveniji, saj že vrsto let zastopa in servisira električna ter priključnohibridna vozila številnih avtomobilskih znamk. S svojim znanjem, razširjeno servisno mrežo in specializirano infrastrukturo uporabnikom zagotavlja celovito podporo skozi celoten življenjski cikel električnega vozila – od nakupa in svetovanja pri polnjenju do vzdrževanja, diagnostike in popravil.

    FOTO: Leapmotor
    FOTO: Leapmotor

    Pomemben del te strategije je tudi specializirani Kompetenčni center za baterije v Ljubljani, kjer izvajajo diagnostiko, vzdrževanje, obnovo in popravila litij-ionskih baterij za osebna in gospodarska električna vozila različnih znamk. Center vključuje sodobno servisno opremo, namensko infrastrukturo za varno ravnanje z baterijami in ekipo posebej usposobljenih strokovnjakov za baterijsko tehnologijo.

    FOTO: Alfa Romeo
    FOTO: Alfa Romeo

    Poleg specializiranega baterijskega centra za znamke Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS, Fiat, Jeep, Leapmotor in Peugeot razvija tudi mrežo certificiranih servisnih delavnic za električna vozila, kjer so serviserji usposobljeni za delo z visokonapetostnimi sistemi in najnovejšimi tehnologijami električne mobilnosti. Tako lahko strankam zagotavljajo zanesljivo poprodajno podporo, strokovno vzdrževanje in dolgoročno brezskrbno uporabo električnih vozil.

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