Nad Ribnico in Kočevjem se je razbesnelo neurje z močnim vetrom in točo v začetku tega meseca. FOTO: Marko Feist

Prehod iz vročega tedna v hladnejše obdobje bo kot običajno dokaj buren. Danes popoldne in zvečer so možna krajevna neurja z nalivi, sunki vetra in točo, opozarjajo meteorologi. V nedeljo popoldan se bodo dnevne temperature marsikje po Slovenije spustile na 20 stopinj Celzija.Hladna fronta je zahodno Evropo dosegla že v petek opoldne, Slovenijo bo dosegla predvidoma v nedeljo. Nestabilno ozračje nad našimi kraji je bilo že petek , danes pa se je začasno umirilo.Zgodaj popoldne pa se bo nevihtna aktivnost znova prebudila, predvidoma najprej v severozahodni Sloveniji. Takrat bodo nevihte potovale proti severovzhodu. Predvsem v vzhodnem in južnem delu države pa utegne vreme zdržati do večera in ob dokaj sončnem in vetrovnem vremenu se bo temperatura znova dvignila nad 30 stopinj Celzija.V noči na nedeljo se bodo padavine z nevihtami najprej začele pojavljati v zahodni Sloveniji in se do nedeljskega jutra predvidoma razširile na vso Slovenijo. V nedeljo čez dan bodo pogoste plohe in nevihte z močnejšimi nalivi in sunki vetra, vmes pa obdobja brez padavin. Krajevna neurja z morebitno debelejšo točo bodo predvidoma omejena le na vzhodno Slovenijo . Zaradi predvidenih obilnejših nalivov lahko povsod nastanejo težave z meteorno vodo in hudourniškimi vodotoki. Osvežilo se bo, v nedeljo popoldne bodo marsikje v zahodni in osrednji Sloveniji temperature le okoli 20 stopinj Celzija.V prvih dneh prihodnjega tedna bo dopoldne dokaj sončno, popoldne pa bo več spremenljive oblačnosti in nastajale bodo posamezne plohe in nevihte. Znova bo topleje, v ponedeljek in torek bodo najvišje dnevne temperature stopinjo ali dve nad 30, od sredine tedna naprej pa v notranjosti Slovenije ne bo več kot 30 stopinj Celzija. Novega vročinskega vala po napovedih meteorologov zaenkrat ni na vidiku.