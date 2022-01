Preigravanje o referendumu o dohodnini

V nadaljevanju preberite:

Na včerajšnjem rednem srečanju predsednikov in vodij poslanskih skupin strank Koalicije ustavnega loka so Levico pozvali, naj umakne zahtevo za sklic referenduma, pri tem pa niso opredelili časovnih rokov, saj gre za taktično igro med pozicijo in opozicijo.