Evropsko tožilstvo odkrilo goljufije z maskami in 355.000 evrov subvencij

Policijska uprava Ljubljana je ta teden opravila hišne preiskave v okviru preiskave, ki jo vodi Evropsko javno tožilstvo (EPPO) v Ljubljani in se nanaša na domnevne nepravilnosti pri nakupu medicinske opreme, tudi zaščitnih mask, med pandemijo covida-19.

Sumijo, da je šlo za goljufijo pri pridobivanju subvencij in ponarejanje poslovne dokumentacije. Podjetja naj bi si z goljufivimi zahtevki pridobila najmanj 255.000 evrov iz evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) in še 100.000 evrov iz državnih sredstev.

Po ugotovitvah preiskovalcev je osumljeni s svojim podjetjem med avgustom in oktobrom 2020 domnevno nastopal kot zastopnik približno 130 podjetij in v njihovem imenu oddajal vloge na razpis Slovenskega podjetniškega sklada za povračilo stroškov nakupa zaščitne opreme.

Da bi izpolnili pogoje za pridobitev sredstev, so osumljeni domnevno uporabili ponarejene dokumente, s katerimi so dokazovali, da je bila oprema kupljena in dostavljena, čeprav ob oddaji vlog nakupi v resnici še niso bili opravljeni. Po navedbah EPPO naj bi bil tak dogovor sklenjen tudi s podjetji, v imenu katerih so bile vloge oddane.

Policija je zato opravila preiskave na domu osumljenca, v prostorih domnevno vpletenega podjetja ter v vozilih, povezanih s preiskavo, da bi pridobila dodatne dokaze. Vse osebe, na katere se nanaša preiskava, so do pravnomočne sodbe sodišča nedolžne, so še poudarili na EPPO v Ljubljani.

Evropsko javno tožilstvo je neodvisni organ Evropske unije, pristojen za preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki škodujejo finančnim interesom EU.

To ni prva nepravilnost iz časa covida pri nas. Kot je znano, so slovenski organi že izvajali preiskave v zvezi s tedanjimi nepravilnostmi pri nabavi zaščitne opreme. Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je opravila nadzore in zaznala tveganja, povezana z nabavami zaščitne opreme. Novembra 2020 je uvedla 21 preiskav zoper osebe, tudi uradne, zaradi suma kršitve integritete pri nabavah zaščitne opreme.