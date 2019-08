Preiskava in ovadbe zaradi onesnaženja v Žusterni  

Kopalci so spet napolnili priljubljeno koprsko kopališče, kjer je bilo kopanuje v preteklih tednih odvsetovano. FOTO: Nataša Čepar

»O skupini občanov, ki naj bi prijavila vodstvo Marjetice, sem slišal iz medijev, morda pa so se naslonili na to, kar sem povedal – da je do onesnaženja s fekalijami predvidoma prišlo med čiščenjem zamašenega kanalizacijskega jaška. Najverjetneje nihče ni pomislil na to, da bo ta umazanija pristala v morju, na kopališču,« pravi, predsednik Krajevne skupnosti Žusterna , ki je sicer strokovnjak za vodovodne inštalacije.Vodstvo koprskega komunalnega podjetja Marjetica naj bi policiji naznanili »zavedni občani Mestne občine Koper«, so poročale Primorske novice. Razlog pa naj bi bil nestrokovno ukrepanje in zamolčanje onesnaženja v Žusterni, ki naj bi se pripetilo že nekaj dni preden so 2. avgusta izobesili rdečo zastavo in odsvetovali kopanje. Kot je že v minulih tednih povedal, predstojnik koprske območne enote Nacionalnega inštituta za javno zdravje, se je domnevno med kopanjem v onesnaženem morju v Žusterni okužilo 26 ljudi.O ovadbah proti vodstvu Marjetice na čelu z direktorjemv tem javnem podjetju niso obveščeni. Prav tako informacij o tem zaradi varstva podatkov ne dajejo na koprski policijski upravi. Njihova predstavnica za stike z javnostmije pred časom le potrdila, da v zvezi z onesnaženjem v Žusterni poteka policijska preiskava. Po informacijah z Marjetice je policijska preiskava sprožena po uradni dolžnosti, obenem pa so tudi sami ovadili neznanega storilca zaradi zamašitve kanalizacijskega voda s krpo oziroma puloverjem, pozneje pa še s stiroporjem.Prav ta zamašitev in posledična onesnaženost meteornega izpusta, ki se izteka tik ob kopališču v morje, je botrovala poznejšemu odkritju, da se tja ves čas izteka s fekalijami obremenjena voda. Tega sicer med rednimi vzorčenju kopalne vode, le nekoliko bolj v notranjosti kopališča, do tedaj niso zaznali. Kot je znano, so delavci Marjetice povsem očistili kanalizacijski vod, zamenjali dno ob izpustu in z oviro iz vreč peska preprečili stik meteornih vod s kopalnimi. Preiskujejo pa še možnost kanalizacijskih priključkov na črno. Na Agenciji RS za okolje koprski občini svetujejo, naj poišče ustrezno dolgoročno rešitev tako za meteorni izpust kot za ureditev kanalizacijskega sistema na tem območju, kjer ima nekaj hiš še vedno greznice.