Preiskava, katere izid je bil napovedan vnaprej

dni po incidentu je vojaška obveščevalna služba poslala poročilo o dogodku tožilstvu

Matej Tonin, minister za obrambo in predsednik NSi FOTO: Jure Eržen

»Ne vem, kaj piše v poročilu OVS, nisem ga bral, ker se nisem želel vpletati.«

Matej Tonin, minister za obrambo



Vrh politike dogodek minimaliziral

Predsednik vlade Janez Janša rad povleče vzporednice z dogodki iz preteklosti. FOTO: Arhiv Dela

Tožilstvo minuli petek prejelo poročilo OVS o incidentu na meji.

Obrambni minister Matej Tonin trdi, da ne pozna njegove vsebine.

Opozicijski člani Knovsa dvomijo o preiskavi OVS.

Ljubljana – Minuli petek je koprsko okrožno državno tožilstvo končno le prejelo poročilo vojaške obveščevalne službe o incidentu, ki se je v začetku maja zgodil na meji z Italijo. Med sprehodom je zamejski Slovenec7. maja naletel na patruljo Slovenske vojske, vojak naj bi ga ustavil in mu v glavo uperil puško. Jutri bo o dvomih, ki se porajajo v zvezi s preiskavo, razpravljala tudi komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).Knovs bo razjasnjeval okoliščine oziroma neodzivnost vojaške obveščevalno-varnostne službe (OVS). Pri zadevi je zanimivo sosledje dogodkov. Policija je namreč preiskavo končala že več kot pred mesecem dni in 11. junija poročilo v zvezi s preiskavo dogodka pri vasi Mihele predala vojaški obveščevalni službi. Nato je bilo vse tiho. Dva dni po tem, ko je bila sklicana nujna seja Knovsa zaradi neodzivnosti OVS, pa je na koprsko tožilstvo prišlo poročilo vojaških obveščevalcev.Kaj so z dokumenti na obrambnem ministrstvu počeli toliko časa, ni jasno, saj tam komentarjev o zadevi ne dajejo. Po naših informacijah pa naj bi obrambni ministerocenjeval, da je za preiskavo potrebno več časa ter da bi se ta lahko zavlekla celo do jeseni.Ker v preiskovalnem smislu zadeva ni zahtevna, se ni mogoče izogniti vtisu, da jo je nekdo hotel pomesti pod preprogo. To skrbi tudi nekatere člane Knovsa, ki jih zanima, ali je tožilstvo prejelo vse podatke in ali so bili pravi.Po prejemu poročila OVS o njem tožilstvo še ni odločilo, pravi vodja. Glede na to, da je OVS spisal poročilo, in ne ovadbe, je mogoče sklepati, da OVS ni ugotovil znakov kaznivega dejanja. Tožilstvo sicer lahko zahteva dodatne poizvedbe in dopolnitev poročila, nato pa se odloči, kako naprej.Obrambni minister Matej Tonin trdi, da vsebine poročila ne pozna ter da ga bo sam prejel šele jutri, saj se ni želel vpletati v zadevo. Poročilo o incidentu, ki je odmeval tudi čez mejo, je zahteval tudi predsednik države in vrhovni poveljnik obrambnih sil, a ga do danes, so nam povedali v njegovem uradu, ni prejel.Dvaintridesetletnik je o dogodku s slovenskim vojakom najprej obvestil Primorski dnevnik, nato je zadevo prijavil tudi policiji, incident pa je nato dobil še politične razsežnosti. Predsednik vladein notranji ministersta namreč namigovala, da gre za inscenirano dejanje oziroma, da je bil incident umetno ustvarjen.Mediji, ki sodijo pod okrilje SDS, so pisali, da gre pri prijavitelju »za radikalnega titoista in zagovornika Antifa ter da ne gre izključiti možnosti o načrtni provokaciji Slovenske vojske in s tem tudi vlade z namenom insceniranja incidenta«. Prehitro se je zareklo tudi ministru Toninu, ki je, ob dejstvu, da natančen datum dogodka sprva ni bil znan, ocenil, da gre verjetno kar za lažno novico. Šele policijska preiskava je razkrila, da sta bila v incident dejansko vpletena slovenska vojaka.Premier pa je ob dogodku znova vlekel vzporednice s preteklostjo. »Kot leta 1994 v aferi Depala vas. Inkarnacija Smolnikarja – oboževalec diktatorja, član mednarodne teroristične organizacije v akciji za diskreditacijo Slovenske vojske, v ozadju pa kader globoke države v tožilstvu, policiji in osrednjih medijih,« je zapisal. Nato pa posredoval še čivk drugega uporabnika tviterja, da je »vojska naključno legitimirala podpornika, člana teroristične organizacije Antifa in gorečega nasprotnika Janeza Janše«.Je torej verjeti, da je bila preiskava vojaških obveščevalcev neobremenjena? To bodo preverjali na današnji seji Knovsa, na katero so vabili tudi direktorja službe, ki ga je vlada na funkcijo imenovala že na svoji prvi seji, na kateri je med drugim zamenjala tudi vodstvo policije in generalštaba.Predsednik Knovsapred sejo izjav ne daje. V LMŠ pa so v zahtevi za sklic seje zapisali, da se upravičeno poraja dvom o tem, ali je OVS incident obravnaval strokovno, ter sum o morebitnem prikrivanju okoliščin in znanih dejstev dogodka. Poleg tega se po njihovem mnenju upravičeno poraja tudi dvom, da minister Tonin z dogodkom in dejstvi ni bil seznanjen, še preden so o njem poročali mediji ter tudi dvom, da je OVS preiskavo vodil po navodilih ministra in pri tem namenoma zamolčal resnične izsledke. »Povsem normalno je, da Knovs takšne dogodke vzame pod drobnogled in ugotovi, ali so pristojne službe ravnale pravilno in profesionalno,« so prepričani v LMŠ, ki se jim zdi preiskava dogodka nerazumno dolga, zanimivo pa se jim zdi »naključje«, da je tožilstvo poročilo OVS prejelo tik pred sejo Knovsa.Poročilo bodo jutri predstavil tudi članom komisije, na obrambnem ministrstvu pa zadeve, dokler je tožilstvo ne prouči in odloči o morebitnih nadaljnjih korakih, ne komentirajo.