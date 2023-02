Policija preiskala naročilo Miodraga Kostića

V nadaljevanju preberite:

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so končali preiskavo okoliščin oddaje v najem nekaj več kot 2100 kvadratnih metrov osrednje portoroške plaže ter spisali kazensko ovadbo. Na koprskem okrožnem sodišču so po prejeti zahtevi za sodno preiskavo že zaslišali tri obdolžene. Dokumenti se berejo takole: srbski milijonar Miodrag Kostić zahteval, direktor piranskega komunalnega podjetja Gašpar Gašpar Mišič pa izpolnil. Kriminalisti so našli vrsto nepravilnosti, ki so pripeljale do sklenitve pogodbe oddaje dela plaže v najem za obdobje 20 let z možnostjo podaljšanja za deset let. Katere nepravilnosti so kriminalisti odkrili? Kako smo prišli do skoraj dvomilijonskega zneska možnega oškodovanja?