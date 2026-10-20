Preiskava proti nekdanjemu županu zaradi domnevnega prejema 60.000 evrov

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je na ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za preiskavo proti več fizičnim osebam, med njimi tudi aktualnega državnega sekretarja na ministrstvu za infrastrukturo Damijana Jaklina. Jaklin, med drugim član stranke NSi, naj bi kot nekdanji župan Občine Velika Polana leta 2019 v zadevi Pomurski vodovod nezakonito prejel več kot 60.000 evrov.

Kot so pojasnili na SDT, so zahtevo za preiskavo sredi septembra na ljubljansko okrožno sodišče vložili proti štirim fizičnim osebam, in sicer proti eni osebi zaradi kaznivega dejanja zlorabe položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, proti eni osebi zaradi pomoči pri tem kaznivem dejanju, proti eni osebi zaradi kaznivega dejanja jemanja podkupnine in proti dvema osebama zaradi kaznivega dejanja pranja denarja.

»Dodatno pojasnjujemo, da se zahteva za preiskavo vloži v primerih, kadar je potrebno za razjasnitev dejanskega stanja izvesti dodatne dokaze, praviloma zaslišanje prič in postavitev izvedenca,« so navedli za STA. Jaklin naj bi po poročanju medijev leta 2019 kot župan pri gradnji osem milijonov evrov vrednega odseka pomurskega vodovoda nezakonito prejel 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij.

Kot župan je domnevno pri gradnji vodovoda nezakonito prejel 60.000 evrov, večinoma v gotovini, prek fiktivnih pogodb in slamnatih podjetij. FOTO: Blaž Samec

Napeljeval in sodeloval naj bi namreč pri sklenitvi več kot 100.000 evrov vredne fiktivne pogodbe med srbsko gradbeno družbo MPP Jedinstvo in družbo JHP pod vodstvom Jane Habjan, ki je po naročilu države nadzirala gradnjo enega od odsekov pomurskega vodovoda. Večina denarja iz fiktivnega posla naj bi nato prek štirih slamnatih podjetij, ustanovljenih posebej za ta namen, po ugotovitvah kriminalistov Nacionalnega preiskovalnega urada pristala v Jaklinovih rokah, Habjanova pa naj bi prejela 15-odstotno provizijo.

Jaklin, zdaj državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in energetiko, ki sodi v kvoto NSi in ga tako vodi prvak te stranke Jernej Vrtovec, je v začetku julija zatrdil, da si je delo vedno prizadeval opravljati zakonito in profesionalno.