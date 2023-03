Preiskava proti ruskima vohunoma je končana, tožilstvo vložilo obtožnico

V nadaljevanju preberite:

Obtožnica proti domnevnima ruskima vohunoma, ki sta delovala skrita za lažno identiteto in argentinskim državljanstvom, je spisana in vložena na sodišče, smo izvedeli neuradno. Agenta, ki ju je Slovenska obveščevalno-varnostna agencija (Sova) odkrila decembra lani v poslovni stavbi Lesnine v Ljubljani, ostajata v priporu, za kaznivi dejanji vohunstva in overitve lažne vsebine jima grozi skupaj do osem let zapora.