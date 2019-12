Preiskovalna komisija bo kazensko ovadila ustavna sodnika Accetta in Kneza

Preberite še: Kangler državo toži za 635 tisočakov

Preiskovalna komisija DZ v zadevi Franc Kangler in drugi je sklenila, da bo kazensko ovadila ustavna sodnikain, je v izjavi pojasnil predsednik komisije(SDS).Ovadba po njegovih navedbah temelji na 288. členu kazenskega zakonika, ki govori o protizakonitem, pristranskem in krivičnem sojenju.Kot je v izjavi za medije po seji komisije pojasnil predsednik Žan Mahnič, je preiskovalna komisija na zaprti seji sprejela sklep, da se vpogleda v gradivo, ki ga je komisija prejela s strani policije, s strani Arhiva Republike Slovenije, pa tudi v arhiv, ki ga je komisiji predal gospod Željko Vogrin. »Glede na današnje pričanje Franca Pukšiča bo komisija vpogledala tudi v zapisnik pooblaščene skupine KNOVS z dne 11.11. 2013, ki je opravila nadzor na Policiji v Mariboru in potem tudi poročilo o delu KNOVS za to leto, kjer je to, kar je gospod Pukšič govoril, tudi napisano,« je povedal Mahnič.