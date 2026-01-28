  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Preiskovalna komisija o novih sumih nezakonitega financiranja SDS

    Vmesno poročilo navaja povečana nakazila več osebam v času vlade Janeza Janše.
    Predsednik SDS Janez Janša se po mnenju poslanke Svobode Tamare Vonta zaveda pomembnosti političnega propagandnega stroja za uspeh na volitvah.
    Predsednik SDS Janez Janša se po mnenju poslanke Svobode Tamare Vonta zaveda pomembnosti političnega propagandnega stroja za uspeh na volitvah.
    R. I., STA
    28. 1. 2026 | 21:21
    28. 1. 2026 | 21:21
    5:54
    A+A-

    Komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, v vmesnem poročilu med primeri suma nezakonitega financiranja SDS po poročanju medijev navaja povečana nakazila več osebam v času Janševe vlade, med drugim Žanu Janši, Jožetu Biščaku in Borisu Tomašiču. Slednji je predsednico komisije Tamaro Vonta ovadil zaradi suma zlorabe položaja.

    Parlamentarna komisija, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, v vmesnem poročilu izpostavlja več primerov, ki naj bi kazali na sume nezakonitega financiranja stranke SDS v letih 2020-2022, so  poročali mediji. Predsednica komisije Tamara Vonta (Svoboda) konkretnih navedb poročila ni želela komentirati, saj to še čaka na obravnavo DZ. Na poslanskih klopeh bo predvidoma sredi februarja, sledilo mu bo še končno poročilo.

    Posredno financiranje prek Telekoma Slovenije

    Je pa potrdila, da je preiskovalna komisija na podlagi pridobljenih podatkov in opravljene analize opazila, da so posamezne družbe, ki so jih vzeli pod drobnogled, v določenem trenutku začele trem osebam nakazovati »enormno višje zneske kot prej«. »Odkrili smo, da gre za dejansko posredno financiranje prek državnega Telekoma Slovenije, ki je denar nakazoval na podlagi pogodbe, za katero smo ocenili, da je škodljiva, in ki je, kolikor nam je znano po javnih podatkih, tudi del predkazenskega postopka,« je dejala.

    Kot so ob tem spomnili na POP TV, je komisija v vmesnih poročilih glede sheme preusmerjanja državnega denarja in denarja podjetij, ki so bila odvisna od države in javnih sredstev, v propagandni aparat stranke SDS, ugotovila prav ključno vlogo Telekoma. Ta je takoj po tistem, ko je SDS marca 2020 prevzela oblast, spremenil večletno stališče do financiranja televizije Nova24TV in z njo sklenil dogovor, ki je po ugotovitvah komisije predstavljal pomemben finančni vir za televizijo in je pokrival približno tretjino njenega proračuna.

    »Odkrili smo, da gre za dejansko posredno financiranje prek državnega Telekoma Slovenije,«pravi Tamara Vonta, vodja preiskovalne komisije DZ.
    »Odkrili smo, da gre za dejansko posredno financiranje prek državnega Telekoma Slovenije,«pravi Tamara Vonta, vodja preiskovalne komisije DZ.

    O prejemkih posameznikov

    Poskočili pa so tudi prejemki posameznikov, komisija naj bi izpostavila tri. Vonta je danes navedla, da je med omenjenimi tremi govor tudi o dveh, ki sta »ključni figuri v propagandnem stroju SDS, tako imenovanih urednikih in novinarjih tako imenovanih medijev« ter sta v določenem obdobju prejeli višje zneske denarja kot kadarkoli prej.

    Po njenih besedah so razlogi za to jasni, in sicer, da se predsednik SDS Janez Janša zaveda pomembnosti političnega propagandnega stroja za uspeh na volitvah. »Skozi to financiranje so se financirali tudi razni satelitski portali, ki so dejansko objavljali vsi ene in iste novice, so bili pa, kolikor je komisija ugotovila, dejansko dirigirani iz enega centra,« je sklenila Vonta.

    Po poročanju 24ur sta bila za usklajeno delovanje strankarskih medijev ključna Boris Tomašič, danes lastnik Nova24TV in Demokracije ter Jože Biščak, nekdanji direktor in urednik Demokracije. Njuni prejemki v obdobju 2020-2022 so se skokovito povečali in sovpadali z večjimi spornimi prilivi v podjetja in intenzivno vsebinsko kampanjo v korist SDS, po navedbah televizije navaja poročilo. Biščaku naj bi tako narasli z okoli 1000 na 3500 evrov mesečno, Tomašiču pa z okoli 3800 na 7100 evrov mesečno.

    Denar iz različnih virov

    POP TV dodaja, da denar ni prihajal iz enega samega vira, pač pa iz različnih smeri - državnih podjetij, oglaševalskih agencij in drugih posrednikov, povezanih z SDS, ugotavlja vmesno poročilo komisije, ki so ga pridobili.

    Med primeri, ki naj bi kazali na sum nezakonitega financiranja SDS, pa so tudi prejemki sina tedanjega premierja, Žana Janše. Sam oziroma njegova podjetja naj bi med letoma 2020 in 2022 prejela za nekaj več kot 131.000 evrov prejemkov, pri čemer komisija ugotavlja, da glavni finančni vir podjetjem Žana Janše predstavlja medijsko in drugo poslovno omrežje, ki ga obvladuje SDS, navaja 24ur.

    Žan Janša danes zadeve ni komentiral, je pa Tomašič za POP TV dejal, da je zanje opravljal IT storitve. V SDS so zadevo odpravili s sklicevanjem na besede prejšnje predsednice komisije Mojce Šetinc Pašek, češ da so preiskovalne komisije namenjene političnemu šovu in obračunavanju s političnimi nasprotniki. V podobni luči vidi ugotovitve tudi Biščak.

    Nova24TV pa je danes na svoji spletni strani sporočila, da je direktor Tomašič zoper predsednico preiskovalne komisije DZ Vonta (Svoboda) na okrožno državno tožilstvo v Ljubljani vložil kazensko ovadbo. Očita ji, da je kot uradna oseba »izrabila svoj položaj in prestopila meje uradnih pravic predsednice parlamentarne preiskovalne komisije«. Napoveduje, da bo več podrobnosti iz ovadbe predstavil v četrtek.

    Vonta je za STA dejala, da za vsebino ovadbe ni seznanjena in je zato ne more komentirati, je pa bila obveščena o njeni vložitvi. Kot je še dodala, pa je »nekoliko nenavadno«, da ovadba prihaja leto dni po pričanju Tomašiča pred preiskovalno komisijo, ki jo vodi.

    Slovaški premier

    Politico: Fico po sestanku v ZDA šokiran nad Trumpovim duševnim stanjem

    Slovaški premier je pripombe glede psihofizičnega stanja Donalda Trumpa podal na ločenem neformalnem srečanju v Bruslju.
    28. 1. 2026 | 11:25
