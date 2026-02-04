Preiskovalna komisja: sum konflikta interesov pri Ilcu, zanima jo letovanje Janše

  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Preiskovalna komisija: sum konflikta interesov pri Ilcu, zanima jo letovanje Janše

    Preiskovalna komisija zaznala sum konflikta interesov pri poslovnih razmerjih glavnega tajnika NSi Roberta Ilca obvestila KPK.
    Robert Ilc. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Robert Ilc. FOTO: Blaž Samec/Delo
    STA
    4. 2. 2026 | 19:21
    4. 2. 2026 | 19:25
    8:00
    Robert Ilc. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Robert Ilc. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Komisija DZ, ki preiskuje sume nezakonitega financiranja strank, je po navedbah POP TV pri poslovnih razmerjih glavnega tajnika NSi Roberta Ilca zaznala sum konflikta interesov. Zadevo je prepustila KPK, ki bo očitke preverila v predhodnem preizkusu. Komisija DZ od KPK želi tudi odgovore o preiskavi okoliščin dopustovanja družine Janša na Bledu.

    Preiskovalna komisija o novih sumih nezakonitega financiranja SDS

    Portal 24ur.com danes poroča, da je preiskovalna komisija DZ, ki jo vodi poslanka Svobode Tamara Vonta, preverjala poslovanje agencije Odmev. Kot je razvidno v aplikaciji Erar, je ta v obdobju med leti 2020 in 2022 od podjetij, ki so sodila v upravno pristojnost ministrstva za infrastrukturo – Sodo, Eles in 2TDK – prejela skupaj skoraj 105.000 evrov. Ministrstvo je v tistem času vodil Jernej Vrtovec, danes predsednik NSi.

    KPK bo prijavo obravnavala v predhodnem preizkusu

    Med večjimi odhodki agencije pa so po ugotovitvah komisije tudi transakcije družbi PR1, ki je v lasti sestre glavnega tajnika NSi Roberta Ilca. Po navedbah portala transakcije temu podjetju znašajo 12.600 evrov. Najmanj eno nakazilo v višini 4500 evrov pa je bilo izvedeno tudi v korist podjetja Robert Ilc s.p., piše portal. Še en priliv, nekaj več kot 67.000 evrov, pa je po ugotovitvah komisije prišel od podjetja Action Global z računom na Cipru, je medtem poročala Televizija Slovenija.

    Lastnik agencije Odmev je sicer Damijan Nacevski, ki je registriran kot lobist za področje energetike. V sodelovanju glavnega tajnika NSi z energetskim lobistom v obdobju, ko je ministrstvo za infrastrukturo vodil minister iz kvote NSi, komisija DZ vidi sum konflikta interesov ter tveganje nedovoljenega vplivanja na odločevalske procese, poroča POP TV.

    Na Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK) so za STA potrdili, da so prijavo v torek prejeli in jo bodo obravnavali v predhodnem preizkusu, v katerem preverijo sume kršitev iz lastnih pristojnosti.

    Najdražja preiskovalna komisija je bila ustanovljena za obračun s SDS

    Ilc je v odzivu na očitke navedel, da »gre za izmišljotino in konstrukt Tamare Vonta«, ki je pred volitvami namenjena njegovi osebni diskreditaciji. Vonti je vrnil z njenimi besedami, češ da je pritisk na družinske člane točka, ki je ne bi smeli preseči. »Sicer pa naj se v Svobodi enkrat odločijo, ali bodo KPK spoštovali in zaupali ali ne,« se je na poročilo komisije odzval Robert Ilc.

    Iz agencije Odmev pa so v odzivu za STA navedli, da jih iz komisije nihče »ni kontaktiral, nihče povabil na pogovor, o zadevi smo prvič izvedeli šele danes iz medijev«.

    »V tem trenutku ne moremo več komentirati, ker nimamo nobenih informacij. V agenciji smo vedno delali v skladu z zakonodajo, strokovno in odgovorno, za sabo imamo več sto najzahtevnejših komunikacijskih projektov, za katerimi stojimo v celoti, z vso odgovornostjo in strokovnostjo,« so zapisali.

    Domnevno več zaporednih kršitev zakona

    Preiskovalna komisija DZ je sicer že jeseni KPK odstopila tudi obravnavo sumov nepravilnosti pri poslovanju Občine Škofljica in Inštituta dr. Janeza Evangelista Kreka. Vonta je tedaj Ilcu, ki je tudi občinski svetnik in podžupan Škofljice, ter Inštitutu dr. Janeza Evangelista Kreka očitala, da sta domnevno zagrešila več zaporednih kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Po Vontinih navedbah obstaja utemeljen sum, da je Ilc prek nakazil inštituta na svoj s. p. končni prejemnik dela sredstev.

    Na KPK so danes za STA navedli, da postopek glede poslovanja med Občino Škofljica in Institutom Janeza Evangelista Kreka še ni zaključen. Januarja je senat KPK sprejel sklep, da se zoper občino uvede preiskava zaradi suma kršitev določb omejitev poslovanja po zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije. »V okviru tega postopka bomo naslovili tudi zaznana tveganja glede vloge občinskega svetnika pri poslovanju s subjekti, v katerih so lastniško udeleženi. Postopek je v fazi priprave osnutka ugotovitev,« so pojasnili.

    Preiskovalna komisija DZ je sicer že pred časom ugotovila, da obstaja sum, da je prek Inštituta Janeza Evangelista Kreka potekalo obvodno financiranje NSi, kar so v stranki zavrnili.

    FOTO: Črt Piksi/Delo
    FOTO: Črt Piksi/Delo

    Obravnavali tudi sume nepravilnosti pri dopustovanju družine Janša

    Je pa KPK v torek od preiskovalne komisije dobila še en dopis, vezan na ugotovitve iz zadnjega vmesnega poročila preiskovalne komisije, ki so ga danes objavili tudi na spletni strani DZ.

    Preiskovalna komisija je namreč med drugim obravnavala tudi sume nepravilnosti pri dopustovanju družine nekdanjega premiera Janeza Janše na Bledu v Vili Zlatorog. Vilo upravlja Javni gospodarski zavod Brdo, ki je ob nastopu Janševe vlade dobil novega šefa, Marjana Hribarja. Le nekaj tednov zatem je družina Janša gostovala v vili, pri čemer so se prav v tistem času spreminjali ceniki, zato naj bi po ugotovitvah komisije Janševi za bivanje plačali neprimerljivo nižji znesek kot bi ga po prejšnjih cenah.

    V istem časovnem oknu pa je Hribar postal tudi član nadzornega sveta državne družbe Hit. Ali je Janša na vladi glasoval o njem, komisija ni izvedela. Konec oktobra pa je tedanja Družba za upravljanje terjatev bank Hribarja imenovala še za člana nadzornega sveta družbe Istrabenz Turizem.

    Ob tem vmesno poročilo navaja, da je KPK v zvezi z oddajo vile Janševim obravnavala dve prijavi, ki jih je prijela leta 2021. »V prvotnem postopku, ki je bil zaradi procesnih kršitev razveljavljen, je KPK pri Hribarju ugotovila kršitev integritete, v ponovljenem postopku, v katerem je upoštevala dodatna dejstva, pa je ustavila preiskavo in ugotovila, da kršitve integritete ni bilo,« navaja poročilo.

    Komisija DZ je zato KPK v torek poslala več vprašanj o tem, med drugim, ali so na KPK preverjali tudi morebitno povezavo med dopustovanjem družine Janša in imenovanjem Hribarja v nadzorni svet Hita. Na KPK odgovore na vprašanja komisije DZ še pripravljajo, so pojasnili danes za STA.

    Nekatere podrobnosti iz omenjenega predloga vmesnega poročila so že v minulih dneh razkrili nekateri mediji, med drugim ugotovitve o povečanih nakazilih več osebam v času Janševe vlade, med drugim sinu Janeza Janše Žanu Janši, lastniku Nova24TV in Demokracije Borisu Tomašiču ter nekdanjemu direktorju in uredniku Demokracije Jožetu Biščaku. Vsi so očitke zavrnili.

    Prav tako vmesno poročilo opozarja na mrežo satelitskih, pretežno regionalnih spletnih medijev, ki se je oblikovala okoli medijev Nova24TV in Demokracija, »ki ju obvladuje SDS in sta se v obdobju 2020-2022 financirala iz več virov, predvsem državnih podjetij (Telekom Slovenije)«. Ti so vsebinsko delovali kot del strankarske propagande, še navaja pripravljeno vmesno poročilo. Ugotovitve glede agencije Odmev niso del tega vmesnega poročila.

    Tamara Vonta je po poročanju obeh televizij v zadnjih dneh prejela več groženj, tudi s smrtjo. Zaradi tega so jo danes obiskali tudi kriminalisti.

    Šport  |  Nogomet
    Evropa našla orožje, ki se ga boji celo Donald Trump

    Nogomet bo dobil še večji vpliv v letu 2026, ko je na sporedu svetovno prvenstvo v ZDA, Mehiki in Kanadi, najmočnejša je Evropa.
    Jernej Suhadolnik 2. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Urejanje voda

    Skrivnostno ustanavljanje družbe Slovenske vode

    Vlada bi odpravila koncesionarje in naloge prenesla na družbo Slovenske vode. V nos ji gredo dobički koncesionarjev in pomanjkljiv nadzor.
    Maja Prijatelj Videmšek 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Žvižgaču, ki je razkril resne napake in ostal brez službe, 750 evrov mesečnega nadomestila

    Ker je 28-letnik menda hranil zaupne podatke dispečerske službe, je še v kazenskem postopku.
    Aleksander Brudar 4. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Drugi tir

    Prvi vlak po drugem tiru pelje 11. marca z dizelsko lokomotivo

    Komercialne vožnje z vlakom šele čez eno leto. Najtežji del velike naloge bo vendarle opravljen marca, poslej le še rutina.
    Boris Šuligoj 4. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

    Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
    Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

    Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
    Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

    Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Z energetsko sanacijo cena poslovnih prostorov tudi za petino navzgor

    Da bi naložba v prezračevanje dala želene rezultate, so po začetku uporabe nujni optimizacija delovanja, redno vzdrževanje ter servisiranje.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 05:55
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Irska digitalizira zdravstvo s podporo slovenskega podjetja

    Nacionalni zdravstveni zapis omogoča, da podatki pacienta spremljajo ves čas tako pri osebnem zdravniku kot v bolnišnicah in lekarnah.
    Milka Bizovičar 29. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeništvo poganja skoraj osmino slovenskega BDP

    Gradbena panoga ima z več kot 100.000 zaposlenimi in 14,3 milijarde evrov prihodkov velik multiplikativni učinek na gospodarstvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    preiskovalna komisijaJanez JanšaSDSNSiKPK

