Preverili smo Teslin sistem avtonomne vožnje pod nadzorom – in preživeli (VIDEO)

Kakor smo že poročali, je ameriški proizvajalec električnih avtomobilov Tesla prejšnji teden prejel odobritev za napredni sistem avtonomne vožnje pod nadzorom v Sloveniji. Funkcija FSD (pod nadzorom), ki za navigacijo uporablja predvsem zunanje kamere vozila in umetno inteligenco, Teslinim vozilom omogoča samodejno krmiljenje, zaviranje, zavijanje, pospeševanje in menjavanje pasov, voznik pa mora biti ves čas ostati pozoren in je odgovoren vse manevre avtomobila. Novost je dobrodošla tudi zato, ker Slovenija vsaj na enem tehnološkem področju sodi med pionirje in ne med zamudnike. Tesla je možnost FSD v Evropi prvič uvedla aprila letos na Nizozemskem. Popolnoma samostojna vožnja pod nadzorom je trenutno na voljo še na Danskem, v Belgiji, Estoniji in Litvi; Slovenija je šesta država ...