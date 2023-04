Prej bomo imeli delujočo protizračno obrambo kot oklepnike

V nadaljevanju preberite:

Slovenska vojska ne pomni časov, ko bi imela na voljo tako veliko denarja za nakupe opreme, orožja ter razvoj in investicije. Kljub obilici denarja in jasni politični volji za financiranje vojske zdravila za kronične težave s pomanjkanjem kadra še niso našli.

Zgraditev izvidniškega bataljona in srednje bataljonske bojne skupine ostaja absolutna prioriteta pri razvoju Slovenske vojske, je na današnjem srečanju z novinarji povedal načelnik Generalštaba Slovenske vojske generalmajor Robert Glavaš.

V pred kratkim sprejeti resoluciji o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2040 je zapisana odločitev, da Slovenija svojo 15 let staro in vmes spremenjeno obljubo zavezništvu Nato izpolni tako, da izvidniški bataljon in bataljonsko bojno skupino gradi vzporedno.