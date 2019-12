Prejemki družin prihodnje leto višji za več sto evrov?

FOTO: Delo

Ljubljana – Prejemki staršev bodo morda že v novem letu višji za več sto evrov. Opozicija v parlamentarnem odboru za delo, družino in socialne zadeve, stranke SDS, NSi in Levica, so prehitele Miklavža in proti volji vlade zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih »oplemenitile« z dopolnili. Ta bodo, če jih podpre tudi državni zbor, precej prispevala v družinsko blagajno staršev in porodnic. Državni proračun bo moral iz tega vira zagotoviti najmanj štiri milijone evrov – in to že prihodnje leto.Dobra 402 evra neto ali 150 evrov več kot do zdaj bosta staršem nanesla najnižje materinsko, starševsko in očetovsko nadomestilo oziroma starševski dodatek. Vlada je predlagala, da bi večja nadomestila in starševski dodatek v višini denarne socialne pomoči za samsko osebo (402 evra neto) začeli izplačevati šele 1. januarja 2022. S tem bi proračun samo v letih 2020 in 2021 prihranil štiri milijone evrov, leta 2022 pa bi za vse ukrepe iz zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih potrebovali slabih 800.000 evrov dodatnega proračunskega denarja. »To ni znesek, zaradi katerega bi morale porodnice in starši na zvišanje najnižjih nadomestil na dostojnejšo raven čakati še dve polni leti,« so ocenili v Levici in – bili uspešni.Parlamentarni odbor, v katerem imajo SDS, NSi in Levica devet, koalicija pa osem poslancev, je potrdil povečanje nadomestila oziroma dodatka s sedanjih dobrih 331 evrov na nekaj več kot 547 evrov bruto že prihodnje leto. Starševski dodatek sicer pripada tistim staršem, denimo brezposelnim ali študentskim družinam, ki niso zavarovani za starševsko varstvo.Vlada premiera Marjana Šarca brez amandmajev opozicije, zgolj s svojim predlogom novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, po oceni Levice ne bi odpravila »temeljne krivičnosti tega zakona, ki določa najnižje nadomestilo za porodnice, matere in očete pri 55 odstotkih minimalne plače iz leta 2006.«Po tem »izračunu« znašajo določena najnižja nadomestila samo 252 evrov na mesec, kar tem osebam – tako meni Levica – niti približno ne zagotavlja socialne varnosti. Poleg tega je želela koalicija reševanje problema preložiti na leto 2022. A finančne posledice, kot jih je vlada navedla v obrazložitvah, niso prepričale opozicije v parlamentarnem odboru, ki še kuha zamero, ker da je prav Šarčeva vlada ustvarila večstomilijonsko proračunsko luknjo z razdavčitvijo plač in regresa za tiste z že tako visokimi prejemki, zdaj pa bi rada »na plečih staršev in otrok prihranila več milijonov evrov«. Kar po njihovem mnenju ne upravičuje dveletnega zamika več milijonov evrov vrednega zvišanja stroškov iz nadomestil in starševskega dodatka.Državo so starševska nadomestila za slabih 21.000 upravičencev leta 2018 stala malo več kot 243 milijonov evrov, medtem ko je dodatek za 3000 oseb proračun obremenil za devet milijonov evrov. Najnižja nadomestila bodo tudi od zdaj usklajevali z rastjo življenjskih stroškov, kar je vlada sicer želela ukiniti.Od zdaj bo za kar 220 evrov višja tudi pomoč ob rojstvu otroka: če državni zbor podpre amandma NSi, bodo starši za nakup opreme za novorojenčka deležni 500 evrov – a ne v dobroimetju kot do zdaj, ampak v denarju. Do njega bodo upravičeni vsi – ne glede na materialni položaj. Vlada je želela biti varčna tudi pri tem: pomoč bi zvišala za le sedem evrov. Leta 2018 jo je ta stala približno šest milijonov evrov, prejelo pa jo je 21.257 novorojencev.Na dodatnih deset dni dopusta za vsakega otroka lahko, če se bodo s tem strinjali tudi poslanci, po novem ob rojstvu dvojčkov ali več otrok računajo tudi novopečeni očetje. Očetovski dopust velja enako za očete – posvojitelje dvojčkov ali več otrok. Če se rejniška družina poveča za otroka, ki je starejši od enajst mesecev, ni pa še končal prvega razreda osnovne šole, rejnikom pripada trideset dni starševskega dopusta. Oddahnejo pa si lahko tudi doječe mamice. Do zdaj jim je do otrokovega devetega meseca pripadalo nadomestilo za uro dojenja na dan, zdaj bodo imele to pravico vse, dokler otrok ne dopolni osemnajst mesecev. Državni zbor bo zakon obravnaval po hitrem postopku predvidoma še ta mesec.