Prek družbenih omrežij do izgubljenih živali

V nadaljevanju preberite:

Pretresljiva in hkrati srčna zgodba o tem, kako so štirinožni prijatelji za tiste, ki so v katastrofalnih poplavah ostali brez vsega, postali edina svetla točka v življenju, prihaja iz Koroške. Družina, ki ji je voda odnesla vse, je društvu proti mučenju živali na Ravnah sporočila, da bodo mačja mladička, ki so ju nedavno posvojili, zagotovo obdržali. »Ostajata z nami, kjerkoli že bomo. Gremo naprej, drugega nam ne preostane,« so povedali Suzani Vodnjov, predsednici društva.