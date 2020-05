Preklic epidemije zgolj formalnost, ukrepi ostajajo

Če je še v sredo strokovna skupina na ministrstvu za zdravje, ki jo vodi Beovićeva, menila, da še ni napočil čas za preklic epidemije, se je stvar čez noč spremenila. Kot je dejala Beovićeva, predlog za preklic ni prišel od stroke, pač pa iz vladnih služb, strokovna skupina pa ga je potem s pomočjo strokovnjakov iz NIJZ tudi preigrala.



Glede na upadanje števila hospitaliziranih in na novo obolelih za covidom-19 so se strinjali, da pogoji za razglas epidemije niso več izpolnjeni. »Mnogo stvari, ki jih narekuje čas v epidemiji, ni več potrebnih, saj življenje teče normalno, sočasno pa bodo ostali veljavni skoraj vsi ukrepi, s katerimi se zamejuje širitev novega koronavirusa. Preklic epidemije je zato na neki način zgolj formalnost,« je dejala Beovićeva.



Dodala je, da bo epidemija, če bo število obolelih naraščalo, lahko spet razglašena že pet minut po 31. maju. Zato se bo še naprej skrbno spremljalo stanje in se bodo ukrepi po potrebi dodatno uvajali ali sproščali. Bodisi bo znova razglašena epidemija ali pa bodo posamezne pojave virusa omejevali na lokalnih ravneh.



Sogovornico najbolj skrbi odprtje meja za državljane EU, saj je s tem glede na izkušnje iz drugih držav močno povečana možnost za nov zagon epidemije. Kot je dejala, se njihova strokovna skupina do omilitve tega ukrepa ni opredeljevala, niti ji ni znano, na čigavo pobudo se je to zgodilo.