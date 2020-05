Preklicana velika požarna ogroženost

Uprava RS za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja. Ta je bila razglašena 20. marca, veljala pa je za celotno državo.Z današnjim dnem bosta tako policija ter inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami prenehala izvajati poostren nadzor, so sporočili z Uprave RS za zaščito in reševanje.Gasilci so v tem obdobju posredovali pri več požarih. Tako je sredi aprila požar zajel šest hektarjev gozdne površine na območju naselja Vnajnarje v ljubljanski občini. Pomoč je nudila tudi posadka s helikopterjem Slovenske vojske, ki je v 26 preletih teren zalila z okoli 47,5 kubičnega metra vode.Več požarov pa je bilo tudi na Šentviškem hribu, kjer je zagorelo osemkrat. Policisti sumijo, da je pet požarov, ki so se zgodili med marcem in aprilom, posledica kaznivega dejanja.