Prekmurka s tožbo ni bila uspešna

Najemnina: Za uporabo prostorov v hotelu Diana zahtevali skoraj milijon evrov.

Sodni epilog na prvi stopnji je dobil gospodarski spor med družbo Prekmurka in Domom starejših Rakičan zaradi plačila najemnine za uporabo prostorov v hotelu Diana, pri čemer je Prekmurka zahtevala skoraj milijon evrov. Ključno vprašanje je bila veljavnost aneksa k pogodbi, s katerim naj bi najem podaljšali do leta 2043 in je določil mesečno najemnino 39.000 evrov. Iz sodbe okrožnega soboškega sodišča je razvidno, da pogoji za podaljšanje najemnega razmerja med rakičanskim domom starejših in Prekmurko niso bili izpolnjeni, saj odložni pogoji iz aneksa niso bili uresničeni, predvsem v delu, ki se nanašajo na soglasja pristojnih organov. Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je zavrglo kazensko ovadbo, ki jo je proti rakičanskemu domu in nekdanjemu direktorju Zoranu Hoblaju vložil ...