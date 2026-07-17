Od zahoda se nam približuje močnejša nevihtna linija

Danes bo večinoma sončno in vroče, pihati bo začel jugozahodni veter, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje. Kot pa so navedli nekaj po 9. uri na omrežju X, se iznad Furlanije - Julijske krajine našim krajem približuje močnejša nevihtna linija, ki bo v naslednji uri dosegla zahodno Slovenijo. Ob prehodu linije so zelo verjetni močni sunki vetra. Ponekod v Sloveniji že dežuje.

Že dopoldne je na zahodu možna kakšna ploha ali nevihta, popoldne in zvečer pa bodo predvsem v severni polovici Slovenije krajevne nevihte. Nekatere bodo lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35 stopinj Celzija.

V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj Celzija.

Predvsem v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Danes popoldne in zvečer lahko predvsem na severovzhodu Slovenije nastanejo krajevna neurja.

Kako bo konec tedna?

V nedeljo bo delno sončno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo večinoma sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja.

Območje visokega zračnega tlaka nad Alpami slabi. Vremenska fronta je dosegla srednjo Evropo. Pred njo z jugozahodnimi vetrovi nad naše kraje priteka razmeroma suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine Danes bo dokaj sončno. Nad severno Italijo bodo sprva še nastajale nevihte. Popoldne se bodo nevihte začele pojavljati tudi na območju Alp ter se pomikale proti jugovzhodu in se ponekod nadaljevale v večer. V soboto bo spremenljivo do pretežno oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami. Več sončnega vremena bo ob severnem Jadranu, kjer bo proti večeru zapihala burja.

Vremenska obremenitev bo naraščala

Danes in v soboto bo vremenska obremenitev postopoma naraščala. Pri občutljivih ljudeh se lahko kaže s povečanim notranjim nemirom, razdražljivostjo, manjšimi motnjami spanja in utrujenostjo. V petek popoldne bo precejšnja toplotna obremenitev, ki bo v soboto v notranjosti Slovenije popustila.