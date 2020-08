Prekrižani načrti stotin Slovencev v Belgiji

Gašper Koprivšek v Bruslju službuje že tri leta in pol. Foto Polona Malovrh/Delo



Tudi državniki se držijo na distanci

Tranzit prek »rdeče države«

Če se državljan Slovenije vračajo v Slovenijo iz države, ki je na zelenem seznamu držav, in pri tem v tranzitu prečka državo na rdečem seznamu, se mu ob vstopu ne odredi karantena. Enako velja, če prihaja iz države na rumenem seznamu. Vendar mora pri tem ob vstopu mejnim organom predložiti dokazilo, da ne prihaja iz države na rdečem seznamu.



Rdečih že 58 držav

Oranžni korona alarm za Belgijo

V vsej Belgiji velja oranžni korona alarm, v Antwerpnu pa so zaradi korona virusa 29. julija prvič po drugi svetovni vojni spet uvedli policijsko uro.

Doselj je v Belgiji umrlo 9861 ljudi, okuženih je 72.016 oseb. Minuli teden je povprečno dnevno število novo odkritih okužb preseglo 38 na 100.000 prebivalcev.

Od četrtka je na rdečem seznamu tudi Belgija.

V evropskih institucijah v tej državi dela okrog petsto Slovencev.

V času covida-19 naši državniki ne letijo pogosto v Bruselj.

Ljubljana – V peterici držav, ki jih je slovenska vlada v četrtek zaradi poslabšane epidemiološke slike uvrstila na rdeči seznam, je tudi Belgija, kjer je v različnih evropskih institucijah zaposlenih na stotine Slovencev. Po podatkih vlade je 6. avgusta tisoč sedem naših državljanov odjavilo stalno prebivališče v Sloveniji in ga prijavilo v Belgiji, 857 državljanov pa je prijavilo začasen naslov oziroma odhod v Belgijo. Avgust je čas dopustov, osebe iz držav z rdečega seznama pa ob prihodu v Slovenijo čaka dvotedenska karantena ...Kolikim od Slovencev v Belgiji bo odločitev slovenske vlade prekrižala načrte in kaj uvrstitev Belgije na rdeči seznam pomeni za naše državnike v na obisku v Bruslju?Med tistimi, ki so zaradi uvrstitve Belgije na rdeči seznam, opustili načrte, da dopust preživijo v Sloveniji, je tudi Zagorjan. Koprivšek, ki kot svetovalec za evropske zadeve za več organizacij že tri leta in pol službuje v Bruslju, med drugim pa je že drugi mandat tudi zakladnik pri Alde, Stranki zavezništva liberalcev in demokratov za Evropo, doma prav zaradi epidemije korona virusa ni bil že pol leta.Konec tega meseca je nameraval na pot z enoinpolmesečno hčerko in ženo in v Sloveniji preživeti vsaj deset dni: »Zdaj načrt spreminjam, ostajamo v Bruslju, za kak dan pa bomo morda šli tudi na belgijsko obalo. Dvotedenske karantene si v nobenem primeru ne morem privoščiti, kajti konec avgusta in v začetku septembra se tudi v Bruslju ne glede na covid spet začenja zares.«Naših državnikov uvrstitev Belgije na rdeči seznam, kot kaže, ne bo huje prizadela. Kot pravijo na MZZ, zaradi pandemije covida-19 poti v Bruselj letos ni veliko. Vrh EU, ki so se ga kot prvega po covidu-19 v živo udeležili tudi naši najvišji predstavniki, pa je bil julija, ko Belgija še ni bila na rdečem seznamu. Po navedbah vlade se za karanteno lahko uveljavi izjema za osebe z diplomatskim potnim listom, pripadnike Slovenske vojske, policije ali uslužbence državnih organov, ki se vračajo z napotitve na delo v tujini oziroma tudi državne uslužbence, napotene v tujino s potnim nalogom ali ko gre za službeno potovanje.​Na podlagi ocene epidemiološke situacije v državah in za preprečitev širjenja covida-19 je slovenska vlada na rdeči seznam poleg Belgije uvrstila še otoško državo Sveti Martin, Ekvatorialno Gvinejo, Ferske otoke in Namibijo, z njega pa črtala Belorusijo, Alžirijo, Ekvador in špansko administrativno enoto Valencio. Slednje je uvrstila na rumeni seznam. Z zelenega na rumeni seznam je Slovenija s 6. avgustom umaknila Češko, Malto, Švico in španske administrativne enote Balearski otoki, Kantabrija ter Kastilja in Leon. Na rdečem seznamu je zdaj 58 držav, na zelenem 28.Podatka o številu vseh slovenskih državljanov, zaposlenih v evropskih institucijah, na ministrstvu za zunanje zadeve (MZZ) nimajo, so pa v evidenci zaposlenih na MZZ trije njihovi uslužbenci zaposleni na Veleposlaništvu v Bruslju, 86 je zaposlenih na Stalnem predstavništvu Slovenije pri EU, deset pa jih je ob dodatnih 54 uslužbencih Morsa pri Stalnem predstavništvu Slovenije pri zvezi Nato. Ne glede na to, ali imajo osebe v Belgiji stalno ali začasno bivališče ali da se le vračajo z obiska v tej državi, jih ob prihodu, kot rečeno, po zadnji vladni odločitvi čaka 14-dnevna karantena. Izjeme so le tranzit in mednarodni prevoz oziroma promet.