Prelaganje odgovornosti za porazne razmere v zdravstvu

Ljubljana – V Kranju se razmere za bolnike zaostrujejo, saj so zdravniki, ki so dali odpovedi, začeli koristiti dopust. Če vlada prihodnjo sredo ne bo podprla njihovih zahtev, bo junija sledil razpad sistema primarnega varstva na Gorenjskem.V zdravstvenem domu Kranj so zdravniki mnogo bolj obremenjeni kot drugje po državi. Stanje je po mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) posledica povečevanja števila prebivalcev in njihovega staranja, po drugi strani pa neustreznega načrtovanja kadrov in mreže osnovne zdravstvene dejavnosti v preteklosti. Načrtovanje potreb po novih zdravnikih in zaposlovanje očitno nista ...