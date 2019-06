Prelesnikova in Čeferin pri predsedniku države

Ljubljana - Potem ko je predsednik republike Borut Pahor za primerno kandidatko za informacijsko pooblaščenko državnemu zboru predlagal Mojco Prelesnik in za ustavnega sodnika Roka Čeferina, sta se oba danes javnosti predstavila še v predsedniški palači.



Za javne predstavitve kandidatov, ki so postale običaj, se je predsednik republike Borut Pahor odločil, ker prispevajo k preglednosti in kakovosti postopkov izvolitve visokih državnih funkcionarjev ter utrjujejo zaupanje javnosti. Hkrati pa javna predstavitev omogoča, da se javnost s kandidatom spozna, še preden o njem dokončno odloči državni zbor ali ga na položaj neposredno imenuje predsednik republike.



Prelesnikova, ki je na funkciji informacijske pooblaščenke že sedaj, je bila edina kandidatka za omenjeni položaj, medtem ko je Čeferina predsednik po posvetovanjih z poslanskimi skupinami izbral med tremi kandidati, in sicer še med nekdanjim vodjem vladne pravne službe Janezom Pogorelcem in nekdanjim novinarjem Marjanom Lekšetom.



Večina poslanskih skupin, katerih vodje so se s predsednikom republike posvetovali o kandidatih, je izrazila vsaj načelno podporo Čeferinu. V LMŠ in SDS takrat svoje odločitve še niso razkrili, v NSi pa so povedali, da so bolj naklonjeni Pogorelcu.