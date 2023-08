Premestili so kar 1500 policistov

V nadaljevanju preberite:

Ko so konec lanskega leta začeli načrtovati premestitve, je bilo 1517 policistk in policistov, ki so opravljali izključno naloge mejne kontrole in varovanja državne schengenske meje, je pojasnila policijska svetnica Suzana Rudež. V novi sistemizaciji delovnih mest, ki je začela veljati 1. julija, pa je takšnih policistov 1458. Vsem tem so tudi izdali akte o premestitvah.