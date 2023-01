Premestitev pred odhodom na novo ministrstvo

V nadaljevanju preberite:

Trije vodje služb na ministrstvu za okolje in prostor so v smislu reorganizacije vlade v podpis dobili anekse k zaposlitvi, s čimer bi jih prestavili z vodstvenega delovnega mesta. Ker gre za karierno nazadovanje uradnikov in tudi nižjo plačo, to nekateri vidijo kot kaznovanje, ker so se odločili, da po reorganizaciji vlade nadaljujejo na ministrstvu za okolje, podnebje in energijo, ne pa na ministrstvu za naravne vire in prostor. Na novem ministrstvu se bodo namreč lahko zaposlili šele po sprejetju nove sistemizacije delovnih mest na vladi.

Z uveljavitvijo spremenjenega zakona o vladi je ta teden začelo delovati ministrstvo za naravne vire in prostor (MNVP), ki ga vodi Uroš Brežan. To se je preoblikovalo iz ministrstva za okolje in prostor, ki ga je prav tako vodil Brežan, a s tem, da je bil del vsebinskih področij prenesen na druga ministrstva, Brežanov resor pa je dodatno pridobil rudarstvo. Z vsebinsko reorganizacijo pa na druga ministrstva odhajajo tudi strokovni sodelavci in tudi del podpornih služb.