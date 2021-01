Premier danes o pojavu angleškega seva v Sloveniji

Nenavadno bi bilo, če novega seva virusa pri nas ne bi bilo, je na novinarski konferenci pred nekaj dnevi dejal premier. FOTO: Yves Herman/AFP

V Sloveniji so včeraj po podatkih Sledilnika za covid-19 potrdili 537 okužb z novim koronavirusom, 503 so odkrili s testi PCR, preostalih 34 pa s hitrimi testi. Vsega skupaj so opravili 2140 PCR testov, torej je bil delež okuženih 23,5-odstoten, in 835 hitrih (4,1 odstotka). Umrlo je 31 bolnikov s covidom-19, v državi je sicer 18.477 aktivnih primerov.Čeprav se je delež okužb v primerjavi s petkom spet nekoliko znižal, pa so v državi očitno potrdili angleški sev virusa. Danes popoldne ob 17. uri bo po napovedi vladnega urada za komuniciranje novinarska konferenca, na kateri bo predsednik vladespregovoril o pojavu tega seva v Sloveniji ter s tem povezanih ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Slovenija je pred dnevi sicer sprostila nekatere ukrepe, za torek je predvideno, da se odprejo vrtci in v šole vrnejo otroci prve triade. O čem natanko bo tekla beseda, ni znano, tega ne razkrivajo niti v kabinetu predsednika vlade. V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so sicer prejšnji teden potrdili, da so v vzorcu brisa osebe, ki je pripotovala iz Anglije, našli novi koronavirus, ki je zelo podoben novemu angleškemu sevu. Kot so pojasnili, se deli vzorca, ki so jih lahko analizirali, povsem ujemajo z angleškim sevom, niso pa mogli pridobiti celotne sekvence genoma, saj v vzorcu niso imeli dovolj virusa.Danes so za STA pojasnili, da odtlej niso zaznali kakšnega novega vzorca, v katerem bi bil prisoten novi sev. Tudi predstojnik Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo medicinske fakultete Univerze v Ljubljanije dejal, da novega seva niso potrdili.Janša je prejšnji teden na novinarski konferenci sicer dejal, da so vsi, ki se pri nas ukvarjajo s covidom-19, prepričani, da imamo angleški sev pri nas že nekaj časa. Čudno bi namreč bilo, da je povsod v naši okolici, le pri nas ne, je povedal v torek. So se pa voditelji članic EU v četrtek strinjali, da pojav novih sevov virusa terja ohranitev ali okrepitev omejitvenih ukrepov, okrepitev genomskega sekvenciranja (analize sekvenc genoma virusa) in pospešitev cepljenja.Nevarnost novih sevov – angleški, škotski in južnoafriški – je predvsem v tem, da povzročajo večjo kužnost. Po ocenah strokovnjakov se je reprodukcijsko število, ki kaže, na koliko ljudi en okuženi prenese okužbo, pri novem sevu povečalo za približno 0,4.V NLZOH navajajo, da je oblika novega seva virusa, na katero morajo protitelesa delovati, kljub mutacijam ostala enaka. To dokazujejo tudi primeri iz Anglije, kjer niso opazili ponovnih okužb z novim sevom pri ljudeh, ki so že bili okuženi s starim virusom. Protitelesa, sprožena ob prvi okužbi, tako varujejo tudi pred novim sevom, kar pomeni, da je cepivo proti covidu-19 učinkovito tudi proti novemu sevu, navajajo v laboratoriju.