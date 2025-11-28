Premier Golob bo v Nemčiji odpiral vrata državni orožarski industriji

»Nekoliko asimetrično, kot se za velikost obeh držav spodobi. Odnosi so zgledni, gospodarstvo zelo dobro sodeluje, Nemci imajo Slovenijo za nekakšen zgled Zahodnemu Balkanu, mi pa bi si želeli nemških plač. Zdi se mi, da je Nemčija nekaj, kar bi v Sloveniji imenovali kot zgled, čeprav morda navznoter ni vse tako idealno, kot je videti navzven,« na vprašanje, ali je oznaka strateški upravičena za odnose med državama in na katerih področjih se kaže njuno strateško sodelovanje, odgovarja mednarodni politolog dr. Boštjan Udovič s Fakultete za družbene vede UL.

Slovenija se je v času sedanje vlade in zunanje ministrice pozicionirala kot propalestinska, Nemčija odločno vztraja na svoji proizraleski usmeritvi. Sogovornik ocenjuje, da diametralno nasprotna zunanja politika obeh držav do Izraela in Palestine ni povzročila nobenih trenj med Slovenijo in Izraelom. Pri tem pa navaja enega od nekdanjih slovenskih zunanjih ministrov, ki bi dejal: »Pogovorili smo se in ugotovili, da se strinjamo, da se ne strinjamo«.