Premieru Golobu interpelacije ministra za zdravje še ni uspelo prebrati

Predsedniku vlade Robertu Golobu interpelacije SDS proti ministru za zdravje Danijelu Bešiču Loredanu še ni uspelo prebrati niti se o njej z ministrom še ni pogovoril. Kot je premier ob robu vrha EU v Bruslju dejal za STA, se bo dokumenta lotil na letu nazaj v Slovenijo.

Poslanci SDS so v četrtek v parlamentarni postopek vložili interpelacijo o delu ministra Bešiča Loredana. Med očitki navajajo poslabšanje razmer v zdravstvu, med drugim podaljšanje čakalnih dob v zdravstvu ter neizpolnjene in prelomljene obljube o časovnici napovedane zdravstvene reforme.

Ministrstvo za zdravje se je na interpelacijo v četrtek odzvalo z oceno, da bo ta priložnost za podrobno predstavitev vseh sprejetih ukrepov v zadnjem letu. Hkrati pa bo interpelacija tudi priložnost za širšo razpravo o vseh izzivih zdravstva, ki pa jih ni malo, so še poudarili.

Predlagatelji interpelacije sami za razrešitev ministra nimajo dovolj glasov, v koalicijskih Gibanje Svoboda, SD in Levici pa so ob napovedi interpelacije zatrdili, da minister za zdaj uživa njihovo podporo. V opozicijski NSi, kjer menijo, da SDS ministru z interpelacijo dela uslugo, saj da ga bo koalicija zaščitila, se o podpori interpelaciji do zdaj neposredno niso izrekli. A ocenjujejo, da je sicer upravičen razmislek o tem, ali naj se minister s tega mesta poslovi.