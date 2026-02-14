Premier Golob ob izteku mandata: hiša Slovenije še ni končana!

Premier in prvak Svobode Robert Golob ob izteku mandata ocenjuje, da obnova hiše, s katero je na volilni konvenciji primerjal državo, še ni končana. So pa na pravi poti, hiša je trdnejša, temelji močnejši, zidovi stabilnejši, prebivalci pa bolj zadovoljni. Delo želijo nadaljevati. "Dokončajmo to hišo skupaj," je pozval pred marčevskimi parlamentarnimi volitvami.

»Šele ko prestopiš prag, se zaveš, kaj pomeni skrbeti za naš skupni dom, dom vseh državljank in državljanov, ne glede na politično pripadnost,« je premier Golob pred prihajajočimi volitvami opisal svojo izkušnjo z začetka mandata.

Po njegovih besedah so sami prevzeli hišo, potrebno obnove, s požari v nekaterih sobah, v vseh pa s prebivalci, ki so si želeli varnosti in dostojnega življenja, je ponazoril njihove izzive. Zavedali pa so se tudi, da se »bivši lastnik« te hiše ne bo sprijaznil z izgubo ter bo nagajal ob vsaki priložnosti. A hkrati so vedeli, da so prebivalci hiše utrujeni od prepirov, je dejal.

Med področji, ki so se jih lotili z namenom »obnove hiše« in so se jih po njegovem videnju prejšnji lastniki izogibali, je Golob izpostavil saniranje javnega dolga, reševanje javnega zdravstva in šolstva, višanje plač in pokojnin, nižje položnice v domovih za starejše, vlaganja v gradnjo stanovanj in razvoj.

Na volilni konvenciji Svobode so objavili imena kandidatov stranke na volitvah v DZ: FOTO: Blaž Samec/Delo

»Dokazali smo, da je možno oboje - poskrbeti za ljudi in hkrati ohraniti močno in stabilno gospodarstvo,« rezultate njihovega dela vidi Golob. Hkrati je ocenil, da je prav iskanje tega ravnotežja najtežje, ne le v politiki, pač pa tudi v vsakdanjem življenju, morda tudi ni najbolj popularno, je pa edino, kar prinaša prihodnost, ki se je ni treba bati, je dejal.

Zakaj hiša še ni končana

Priznava sicer, da hiša po enem mandatu dela še ni dokončana, a dodal, da nikoli niso obljubili, da bodo to storili v štirih letih. Svoje delo pa želijo nadaljevati, ne zaradi njih samih, pač pa zaradi tistih, ki bodo hišo nekoč prevzeli.

»Izbrali smo pot, ki gradi, pot, ki povezuje. Izbrali smo solidarno Slovenijo, v kateri živijo zadovoljni ljudje, ki vedo, da se resnične spremembe ne morejo zgoditi čez noč, in ljudje, ki radi verjamemo, da povezani zmoremo vse. Slovenija, naprej! « je sklenil nagovor zbranim na volilni konvenciji, namenjeni predstavitvi volilnega programa in kandidatov stranke.

Kdo bo kandidiral in kje

Med temi bo sicer večina aktualnih ministrov in poslancev stranke, saj bodo, kot so že napovedali v preteklih dneh, stavili na vodilne obraze v stranki. Prvak stranke in premier Golob bo tako kandidiral v okrajih Ljubljana Bežigrad 1 in Domžale 2, iz ministrske ekipe bosta na listi tudi podpredsednika stranke Matej Arčon v okraju Nova Gorica 2 in Klemen Boštjančič v okraju Krško in Novo mesto 2.

Izmed ministrov bodo kandidirali Alenka Bratušek v okrajih Jesenice in Kranj 2, Borut Sajovic v Tržiču, Valentina Prevolnik Rupel v Radljah, Mateja Čalušić v okraju Koper 2 in Ksenija Klampfer v Slovenskih Konjicah. Nekdanji notranji minister Boštjan Poklukar bo kandidiral v Kamniku.

Za obnovitev poslanskega mandata se bo potegovala večina aktualnih poslancev, med drugim predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič v okraju Ljubljana Center, vodja poslancev Nataša Avšič Bogovič v domačih Brežicah in v okraju Hrastnik-Trbovlje, Lenart Žavbi v okraju Ljubljana Moste-Polje 2, Sara Žibrat, sicer tudi podpredsednica stranke, v Ljutomeru, Tereza Novak v okraju Ljubljana Bežigrad 2, Lena Grgurevič v Mariboru, Tamara Kozlovič v okraju Koper 1, Tamara Vonta v okraju Ljubljana Vič-Rudnik 3. Med kandidati je tudi generalni sekretar stranke Matej Grah v okraju Murska Sobota 2