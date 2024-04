Premier Golob si želi obuditi socialni dialog

Premier Robert Golob je za danes sklical srečanje predstavnikov sindikatov, delodajalcev in vlade, ki sodelujejo v ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Namen srečanja je, kot so sporočili iz kabineta predsednika vlade, želja po obuditvi socialnega dialoga. Na sestanku, ki bo potekal v luči 30. obletnice ustanovitve ESS, naj bi bil govor tudi o prihodnjih reformah.

Golob si želi, da bi socialni partnerji znova vzpostavili celovito delovanje ESS, saj so pred Slovenijo izzivi in odločitve, ki jih je treba sprejeti skupaj s socialnimi partnerji, je že prejšnji teden povedal podpredsednik vlade Matej Arčon. Predsednik vlade naj bi ob tej priložnosti socialnim partnerjem predstavil tudi predloge reform, ki naj bi šli v javnost maja, med njimi pokojninske in davčne zakonodaje.

Prisotnost delodajalcev na srečanju je bila sicer še v ponedeljek negotova. Izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) za socialni dialog Mitja Gorenšček je namreč na srečanju z novinarji ocenil, da je namen srečanja »bolj proslavljanje obletnice delovanja ESS kot pa resno pogajanje o tem, kako ponovno vzpostaviti socialni dialog«. »Mi menimo, da ni kaj proslavljati, ti dnevi so dnevi obžalovanja, da nismo sposobni preseči razlik,« je podčrtal.

Ponovil je, da so delodajalci socialni dialog julija lani zamrznili zaradi »grobih kršitev pravil ESS« in da njihova zahteva, da se podpiše protokol o pravilih sveta in enakovredni obravnavi, ni bila nikoli izpolnjena. Prav tako rezultata nista prinesli delovni skupini za spremembe zakona o evidencah delovnega časa in na področju davkov, je dodal.

V ponedeljek zvečer je nato Gorenšček za STA povedal, da se bo delodajalska stran današnjega srečanja vendarle udeležila.

Trideset let od ustanovitve ESS bo sicer minilo v četrtek, 25. aprila. Na splošno velja, da je ESS bistveno prispeval k uspešni implementaciji ekonomskih in socialnih reform v procesu tranzicije, prav tako je bil pomemben dejavnik v procesu vključevanja v EU in v mednarodni ekonomski prostor. Prispeval je h krepitvi socialne pravičnosti in socialnega miru, ki sta ključna za socialno-ekonomski razvoj države.