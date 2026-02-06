  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Slovenija

    Premier Golob spet posvaril pred orbanizacijo Slovenije

    Obiski treh največjih političnih skupin v evropskem parlamentu so minili v izrazito predvolilnem kontekstu.
    Vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber vabila Roberta Goloba na zajtrk ni sprejel, namesto tega je podprl Janeza Janšo in Jerneja Vrtovca. FOTO: Daniel Novakovič/STA
    Vodja Evropske ljudske stranke Manfred Weber vabila Roberta Goloba na zajtrk ni sprejel, namesto tega je podprl Janeza Janšo in Jerneja Vrtovca. FOTO: Daniel Novakovič/STA
    Uroš Esih
    6. 2. 2026 | 07:56
    6. 2. 2026 | 08:00
    6:30
    Delovnega zajtrka so se udeležili evropski komisar za kohezijo in reforme Raffaele Fitto, evropska komisarka za širitev Marta Kos in evropski komisar za obrambo in vesolje Andrius Kubilius. Poleg njih pa še predsedniki političnih skupin v evropskem parlamentu Iratxe García Pérez (Napredno zavezništvo socialistov in demokratov) in Valérie Hayer (Renew Europe). Predsednik skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber pa Golobovega vabila ni sprejel.

    Po srečanju je Golob opozoril, da bo v Evropi v prihodnjih dveh mesecih dvoje volitev, ki zelo zanimajo Evropo – v Sloveniji in na Madžarskem: »Janeza Janšo in Viktorja Orbána ne druži le madžarski denar v medijih stranke SDS. Druži ju tudi enak pogled na evropske vrednote in to marsikoga v Evropi skrbi. Zato je poudarek na obojih volitvah.«

    Več iz teme

    Volitve 2026Robert GolobJanez JanšaGibanje SvobodaEvropski parlament

