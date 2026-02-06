Premier Golob spet posvaril pred orbanizacijo Slovenije

Delovnega zajtrka so se udeležili evropski komisar za kohezijo in reforme Raffaele Fitto, evropska komisarka za širitev Marta Kos in evropski komisar za obrambo in vesolje Andrius Kubilius. Poleg njih pa še predsedniki političnih skupin v evropskem parlamentu Iratxe García Pérez (Napredno zavezništvo socialistov in demokratov) in Valérie Hayer (Renew Europe). Predsednik skupine Evropske ljudske stranke Manfred Weber pa Golobovega vabila ni sprejel.

Po srečanju je Golob opozoril, da bo v Evropi v prihodnjih dveh mesecih dvoje volitev, ki zelo zanimajo Evropo – v Sloveniji in na Madžarskem: »Janeza Janšo in Viktorja Orbána ne druži le madžarski denar v medijih stranke SDS. Druži ju tudi enak pogled na evropske vrednote in to marsikoga v Evropi skrbi. Zato je poudarek na obojih volitvah.«