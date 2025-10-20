Premier Golob z visokimi gosti o prihodnosti Sredozemlja

Premier Robert Golob v Portorožu gosti voditelje sredozemskih članic EU, združenih v MED9, neformalni skupini, namenjeni usklajevanju glede aktualnih zadev v EU in Sredozemlju. Na srečanju, ki ga vlada opisuje kot enega najpomembnejših mednarodnih dogodkov zadnjih desetletij v Sloveniji, bo gostil voditelje Francije, Španije, Grčije, Portugalske, Malte, Cipra in Hrvaške. Italijo bo medtem zastopal zunanji minister Antonio Tajani.

Skupina Med9 je nastala leta 2013, Slovenija pa se ji je skupaj s Hrvaško pridružila leta 2021. Srečanje v Portorožu predstavlja vrhunec slovenskega predsedovanja skupini. V družbi predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen in jordanskega kralja Abdulaha II. - jordanski princ Al Husein bin Abdulah II. se je z Golobom sestal že v nedeljo - jih bodo zaposlovale zlasti konkurenčnost evropskega gospodarstva in Bližnji vzhod.

Glede konkurenčnosti bodo iskali skupna stališča pred vrhom EU prihodnji teden. Glede Bližnjega vzhoda pa bodo razpravljali zlasti o uresničitvi mirovnega načrta za Gazo.

V Portorožu bo danes zaradi dogajanja veljala spremenjena prometna ureditev, iz notranjosti države proti Portorožu pa je pričakovati kolone s policijskim spremstvom.